Sabalenka und Rybakina im Indian-Wells-Finale

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina sind beim WTA1000-Tennisturnier in Indian Wells souverän ins Finale eingezogen. Die Belarussin Sabalenka schlug Linda Noskova aus Tschechien glatt 6:3,6:4, die Kasachin Rybakina setzte sich gegen die Ukrainerin Elina Svitolina ebenfalls in zwei Sätzen mit 7:5,6:4 durch. Damit kommt es am Sonntag in Kalifornien zur Neuauflage des Australian-Open-Finales, das Rybakina vor eineinhalb Monaten für sich entschieden hatte.
Für Sabalenka war es in Indian Wells der dritte Finaleinzug in den vergangenen vier Jahren, auf ihren ersten Titel beim mit mehr als 9,4 Mio. dotierten Hartplatz-Turnier wartet die viermalige Grand-Slam-Siegerin aber noch. „Ich werde dafür sorgen, dass ich am Sonntag mehr als bereit bin. Ich werde mein bestes Tennis zeigen, dieses Jahr ist es soweit“, kündigte Sabalenka vor dem Duell mit der Weltranglistendritten an. Vor drei Jahren hatte sie sich Rybakina im Finale geschlagen geben müssen, genauso wie vergangenen November im Endspiel der WTA Finals.
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