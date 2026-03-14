Sabalenka und Rybakina im Indian-Wells-Finale

Für Sabalenka war es in Indian Wells der dritte Finaleinzug in den vergangenen vier Jahren, auf ihren ersten Titel beim mit mehr als 9,4 Mio. dotierten Hartplatz-Turnier wartet die viermalige Grand-Slam-Siegerin aber noch. „Ich werde dafür sorgen, dass ich am Sonntag mehr als bereit bin. Ich werde mein bestes Tennis zeigen, dieses Jahr ist es soweit“, kündigte Sabalenka vor dem Duell mit der Weltranglistendritten an. Vor drei Jahren hatte sie sich Rybakina im Finale geschlagen geben müssen, genauso wie vergangenen November im Endspiel der WTA Finals.