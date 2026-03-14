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47 Jahre Wartezeit

So startet Julia in ihre historische Mission

Steiermark
14.03.2026 06:30
Julia Scheib kann sich am Samstag endgültig die Riesentorlauf-Krone aufsetzen.
Julia Scheib kann sich am Samstag endgültig die Riesentorlauf-Krone aufsetzen.(Bild: AP/Marco Trovati)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Die Frauentalerin Julia Scheib greift am Samstag beim Riesentorlauf in Are nach der kleinen Kristallkugel. Für die Steiermark wäre es erst die zweite „technische Kugel“ überhaupt – die erste holte Regina Sackl im Slalom vor 47 Jahren! Mit der „Krone“ sprach die 27-Jährige zuvor über den Frust nach Olympia, eine mögliche Kugel-Party oder auch etwaige Rechenspiele.

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„Krone“: Julia, die Enttäuschung bei Olympia war groß, als du als Fünfte gerade einmal 0,07 Sekunden hinter den beiden Silbernen gelegen bist. Wie geht es dir jetzt?

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