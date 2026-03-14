So startet Julia in ihre historische Mission

Die Frauentalerin Julia Scheib greift am Samstag beim Riesentorlauf in Are nach der kleinen Kristallkugel. Für die Steiermark wäre es erst die zweite „technische Kugel“ überhaupt – die erste holte Regina Sackl im Slalom vor 47 Jahren! Mit der „Krone“ sprach die 27-Jährige zuvor über den Frust nach Olympia, eine mögliche Kugel-Party oder auch etwaige Rechenspiele.