So startet Julia in ihre historische Mission

Gleich LIVE: Kampf um die Poleposition in China
Formel 1 im Ticker
Die Frauentalerin Julia Scheib greift am Samstag beim Riesentorlauf in Are nach der kleinen Kristallkugel. Für die Steiermark wäre es erst die zweite „technische Kugel“ überhaupt – die erste holte Regina Sackl im Slalom vor 47 Jahren! Mit der „Krone“ sprach die 27-Jährige zuvor über den Frust nach Olympia, eine mögliche Kugel-Party oder auch etwaige Rechenspiele.
„Krone“: Julia, die Enttäuschung bei Olympia war groß, als du als Fünfte gerade einmal 0,07 Sekunden hinter den beiden Silbernen gelegen bist. Wie geht es dir jetzt?
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