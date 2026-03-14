Kopf-an-Kopf-Rennen: Schwarze Herrschaft vor Fall?

„Wären am kommenden Sonntag Wahlen, welche Partei würden Sie wählen?“ Die Freiheitlichen haben eine Umfrage in Tirol in Auftrag geben lassen, der „Krone“ liegen nun die Ergebnisse vor – und sie sind spannend! Die FPÖ sitzt der Mattle-ÖVP bereits im Nacken – dramatisch wäre der Absturz der Sozialdemokraten.