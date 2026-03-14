Kopf-an-Kopf-Rennen: Schwarze Herrschaft vor Fall?

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Premier-League-Ticker
„Wären am kommenden Sonntag Wahlen, welche Partei würden Sie wählen?“ Die Freiheitlichen haben eine Umfrage in Tirol in Auftrag geben lassen, der „Krone“ liegen nun die Ergebnisse vor – und sie sind spannend! Die FPÖ sitzt der Mattle-ÖVP bereits im Nacken – dramatisch wäre der Absturz der Sozialdemokraten.
Am 25. September 2022 fand die letzte Landtagswahl in Tirol statt. Die reguläre Gesetzgebungsperiode beträgt fünf Jahre. Heißt: Die nächste Wahl findet turnusgemäß im Herbst 2027 statt.
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