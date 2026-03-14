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LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen Blau-Weiß Linz

Bundesliga
14.03.2026 06:00
Altach-Trainer Ognjen Zaric
Altach-Trainer Ognjen Zaric(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

23. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SCR Altach empfängt in der Quali-Gruppe den FC Blau-Weiß Linz. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Die Altacher setzen nach einer Woche mit dem fixierten Cup-Final-Einzug und dem knappen Verpassen der Meistergruppe auf die eigene Heimstärke. In den ersten drei Spielen unter Ognjen Zaric gab es im Schnabelholz keine Niederlage, saisonübergreifend ging nur eines der jüngsten 15 Liga-Heimspiele verloren. „Es war eine Riesen-Highlight-Woche für uns, jetzt geht es wieder um Punkte gegen den Abstieg“, sagte Zaric. Mit einem Sieg ohne den gesperrten Abwehrchef Benedikt Zech würde man schon einen „Riesenschritt“ in Richtung Klassenerhalt machen.

„Da gilt es, vom Kopf her bereit zu sein, den Kampf anzunehmen!“
„Ich glaube aber, dass wir auch mit einem Unentschieden leben können“, meinte Zaric vor einem „sicher anderen Fußballspiel“ als am Sonntag beim 0:2 bei Meister Sturm Graz. „Da gilt es, vom Kopf her bereit zu sein, den Kampf anzunehmen.“ Die Linzer wollen an die Leistung beim 1:1 in Hartberg anschließen und so schnell wie möglich weg vom Tabellenende. „Zum Start der Qualifikationsrunde geht es für uns darum, auf jeden Fall zu punkten. Der Auswärtspunkt und vor allem das Auftreten inklusive der gezeigten Leistung in Hartberg stimmen uns zuversichtlich für die nächsten Spiele“, sagte BWL-Coach Michael Köllner. In den bisherigen Saisonduellen gewann jeweils das Heimteam 1:0.

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