LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen Blau-Weiß Linz

„Da gilt es, vom Kopf her bereit zu sein, den Kampf anzunehmen!“

„Ich glaube aber, dass wir auch mit einem Unentschieden leben können“, meinte Zaric vor einem „sicher anderen Fußballspiel“ als am Sonntag beim 0:2 bei Meister Sturm Graz. „Da gilt es, vom Kopf her bereit zu sein, den Kampf anzunehmen.“ Die Linzer wollen an die Leistung beim 1:1 in Hartberg anschließen und so schnell wie möglich weg vom Tabellenende. „Zum Start der Qualifikationsrunde geht es für uns darum, auf jeden Fall zu punkten. Der Auswärtspunkt und vor allem das Auftreten inklusive der gezeigten Leistung in Hartberg stimmen uns zuversichtlich für die nächsten Spiele“, sagte BWL-Coach Michael Köllner. In den bisherigen Saisonduellen gewann jeweils das Heimteam 1:0.