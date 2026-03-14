Staunen über ÖFB-Legionär: „Tor wie ein Gemälde“

Warten hat ein Ende

Tatsächlich war es für Gladbach das erste direkte Freistoßtor nach über fünf Jahren, für Stöger war es der erste Treffer der Saison. In der 62. Minute durften die Hausherren dank Franck Honorat erneut jubeln, die Truppe von Eugen Polanski steht in der Bundesliga nun bei sieben Siegen, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen.