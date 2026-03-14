Staunen über ÖFB-Legionär: „Tor wie ein Gemälde“

Bei Kevin Stögers Traumtor gegen St. Pauli kam auch Frank Buschmann ins Schwärmen. „Ein Tor wie ein Gemälde“, zog der Kult-Kommentator seinen Hut vor dem ÖFB-Legionär.
Über eine halbe Stunde war bereits gespielt, als Eric Smith Yannik Engelhardt mit dem Fuß im Gesicht erwischte und dem Schiedsrichter keine andere Wahl ließ, als ein Foulspiel zu pfeifen. Stöger übernahm die Verantwortung, legte sich den Ball zurecht und zirkelte das Leder aus 28 Metern Entfernung perfekt ins Kreuzeck – ein absolutes Traumtor und die Führung für die „Fohlen“.
Auch Buschmann konnte seine Begeisterung über den Treffer nicht verbergen und verglich den Schuss des gebürtigen Oberösterreichers kurzerhand mit einem Gemälde.
Warten hat ein Ende
Tatsächlich war es für Gladbach das erste direkte Freistoßtor nach über fünf Jahren, für Stöger war es der erste Treffer der Saison. In der 62. Minute durften die Hausherren dank Franck Honorat erneut jubeln, die Truppe von Eugen Polanski steht in der Bundesliga nun bei sieben Siegen, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen.
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