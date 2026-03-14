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Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Tierecke
14.03.2026 06:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: ©Elena Arkadova - stock.adobe.com)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind. 

Pamela & Pablo – die Unzertrennlichen
Pamela
Pamela(Bild: zVg)

Das Meerschweinchen-Duo Pamela (zwei Jahre) und Pablo wurde herzlos ausgesetzt. Jetzt suchen sie zusammen ein liebevolles Für-immer-Zuhause mit geräumigem Gehege. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Minze – die Lebhafte
(Bild: zVg)

Minze (zwei Jahre) ist lebhaft, verschmust und voller Tatendrang. Die aufgeweckte Amstaff-Hündin liebt gemeinsame Abenteuer und möchte mit ihren Menschen noch viel erleben. Sie wünscht sich eine aktive Familie, die ihre Lebensfreude teilt. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Flecki – der Freundliche
(Bild: zVg)

Der freundliche Hunde-Senior Flecki (zwölf Jahre) genießt ruhige Spaziergänge. Für ihn wird ein liebevoller Einzelplatz bei geduldigen Menschen gesucht, die ihm einen schönen Lebensabend ermöglichen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Ajax – der Agile
(Bild: zVg)

Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Ajax (fünf Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der agile Rüde ist grundsätzlich freundlich und aufgeschlossen, anfangs jedoch skeptisch. Gesucht werden sportliche, erfahrene Hundehalter, die noch viele Abenteuer mit ihm erleben möchten. Näheres unter 0664/246 24 55.

Otis – der Aufgeweckte
(Bild: zVg)

Otis (acht Jahre) ist freundlich, bei Hunden entscheidet jedoch die Sympathie. Der aufgeweckte Rüde hat bisher nicht viel kennen gelernt. Gesucht werden aktive Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.  

Alani – die Menschenbezogene
(Bild: zVg)

Alani (neun Jahre) ist eine menschenbezogene Hündin, die anfangs etwas schüchtern ist. Mit anderen Hunden versteht sie sich gut. Die liebe Fellnase wünscht sich ein ruhiges, gemütliches Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74. 

Lilo – die Kämpferin
(Bild: zVg)

Lilo (acht Jahre) ist eine freundliche und sportliche Hündin – sie duldet jedoch keine Artgenossen. Aufgrund einer fortschreitenden neuronalen Ceroid-Lipofuszinose sucht sie einen ruhigen, barrierefreien Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74. 

Cowboy – der Aktive
(Bild: zVg)

Cowboy (vier Jahre) ist ein aktiver, lernfreudiger Mischlingsrüde, der klare Führung und erfahrene Halter braucht, die ihm ausreichend Beschäftigung sowie Auslauf bieten und Freude am gemeinsamen Training haben. Ein Einzelplatz wird gesucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Annika – die Lernfreudige
(Bild: zVg)

Amstaff-Mischlingshündin Annika (zwei Jahre) ist noch unsicher, jedoch lernwillig und hat bereits große Fortschritte gemacht. Ein ruhiges Zuhause im ländlichen Raum – idealerweise mit Zweithund – wird gesucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Nobby & Klothilde – die Unzertrennlichen
(Bild: zVg)

Nobby (zwei Jahre) musste seine Schneidezähne entfernen lassen, kommt damit jedoch gut zurecht und frisst problemlos. Gemeinsam mit seiner Freundin Klothilde sucht er ein liebevolles Zuhause bei Menschen, die sich gut um ihn kümmern und sein Befinden im Blick behalten. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Max – der Energiegeladene
(Bild: zVg)

Max (acht Jahre) benötigt anfangs eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Andere Hunde mag er nicht – Social Walks sind jedoch möglich. Wasser ist sein Element. In seinem Zuhause benötigt er einen ruhigen Bereich, um zu entspannen. Er ist ungestüm, energiegeladen und stark – daher sucht er trainingsbereite Menschen, die ihm ein ruhiges, kinderloses Zuhause mit ausbruchsicherem Garten in reizarmer Gegend bieten können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Bobby – der Feundliche
(Bild: zVg)

Bobby (elf Jahre) ist freundlich zu Menschen und Artgenossen, Katzen gehören jedoch nicht zu seinen Freunden. Der liebe Senior wünscht sich ein liebevolles Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Doa – die Zurückhaltende
(Bild: zVg)

Dora (zehn Jahre) zeigt sich zu Beginn zurückhaltend. Für die unsichere, sensible Hündin wird ein liebevolles Zuhause an der Seite eines ruhigen Rüden, an dem sie sich orientieren kann, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Patrolle – der Leidgeprüfte
(Bild: zVg)

Patrolle (drei Jahre) wurde an den Bandscheiben operiert – die Heilung benötigt noch etwas Zeit. Geduldige, einfühlsame Halter werden für den leidgeprüften Rüden gesucht. Näheres unter 0699/112 873 94.

Drusilla – die Ängstliche
(Bild: zVg)

Drusilla (zwei Jahre) hatte keinen leichten Start. Anfangs benötigt die ängstliche Hündin Zeit, um Vertrauen zu fassen. Erfahrene, ruhige Hundehalter melden sich bitte unter 0699/112 873 94.

Jupiter & Oliver – das unzertrennliche Duo
(Bild: zVg)

Die Mischlinge Jupiter und Oliver (zwei Jahre) sind unzertrennlich. Die beiden aufgeweckten Rüden lieben es über die Wiesen zu toben. Für das entzückende Duo wird ein gemeinsamer Lebensplatz bei aktiven Hundehaltern gesucht. Hundefreunde, die die beiden Fellnasen kennenlernen möchten, meldet sich unter 0676/937 11 43.

Kalar – die Liebe
(Bild: zVg)

Klara (in etwa vier Jahre alt) ist eine reizende Hundedame. Sie ist sehr freundlich zu Menschen und Artgenossen. Gesucht werden aktive, erfahrene Hundehalter, die mit der lieben Fellnase noch viele Abenteuer erleben möchten. 0664/540 32 81

Romulus – der Liebenswerte
(Bild: zVg)

Romulus (dreizehn Jahre) ist ein liebenswerter, wenn auch etwas eigenwilliger Mischling, der entspannte Spaziergänge schätzt. Für seinen Lebensabend wünscht er sich ein ruhiges, ebenerdiges Zuhause, in dem er trotz altersbedingter Einschränkungen umsorgt und geborgen seinen Ruhestand verbringen darf. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Joy – die Sensible
(Bild: zVg)

Joy (fünf Jahre) ist eine sensible Hündin, die Fremden zunächst vorsichtig begegnet. Mit Vertrauen zeigt sie sich anhänglich und genießt gemeinsame Aktivitäten. Gesucht wird ein liebevoller Lebensplatz. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Blackstone – der Verschmuste
(Bild: zVg)

Kaninchenbub Blackstone (sechs Monate) wurde mit anderen Kaninchen in einem Müllraum gefunden. Trotz dieses Schreckes sind sie zutraulich und verschmust. Blackstone wünscht sich ein gemütliches Zuhause mit passenden Artgenossen, die genau wie er an einem chronischen Schnupfen leiden. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20. 

Nimbus – der Stürmische
(Bild: zVg)

Nimbus (fünf Jahre) hatte keinen leichten Start. Der freundlich, jedoch stürmisch Rüde wurde in einem Keller gehalten. Die aufgeweckte Fellnase ist prinzipiell neugierig und offen, bei Menschen sehr verschmust. Gesucht  wird ein ruhiger, kinderloser Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Shrimpy – der Schüchterne
(Bild: zVg)

Shrimpy (vier Jahre) benötigt eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Andere Hunde duldet er nicht. Für den schüchternen Vierbeiner wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Emanuel – der Sensible
(Bild: Melanie Balter)

Emanuel (sechs Jahre) ist schüchtern und bei Spaziergängen noch ängstlich. Der sensible Rüde wünscht sich ein ruhiges Zuhause am Land, idealerweise an der Seite eines souveränen Zweithundes. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Drei entzückende Welpen
(Bild: zVg)

Diese entzückenden Welpen (fünf Monate) warten darauf, die Welt zu entdecken. Die aufgeweckte Rasselbande zeigt sich sehr verspielt, neugierig und voller Lebensfreude. Interessierte und verantwortungsbewusste Hundehalter melden sich bitte unter 0664/2630023.

Casie – die Lebhafte
(Bild: zVg)

Casie (ein Jahr) ist ein Wirbelwind mit Herz! Sie ist verschmust, freundlich und lebhaft – beim Spielen zeigt sie gerne ihr Temperament. Ideal für erfahrene, aktive Hundehalter, die viel draußen unterwegs sind und Spaß am gemeinsamen Training haben. 0664/283 00 23

Trixie – die Zutrauliche
(Bild: zVg)

Trixie (neun Jahre) ist sehr zutraulich und verschmust. Sie leidet an Diabetes, doch Blutzuckerkontrolle und Insulin-Gabe sind problemlos möglich und für sie Routine. Fürsorgliche Halter melden sich bitte unter 0680/238 30 55.

Marley – der Verschmuste
(Bild: zVg)

Marley (neun Jahre) – unglaublich verschmust, anhänglich und einfach nur lieb. Trotz eines verlorenen Beins lässt er sich die Lebensfreude nicht nehmen – er springt, klettert und entdeckt neugierig die Welt. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0660/444 77 37.

Mogli – der Anhängliche
(Bild: All rights reserved by Melanie Balter)

Mogli (sechs Jahre) war immer von Menschen umgeben, an zeitweiliges Alleine bleiben muss er daher noch behutsam herangeführt werden. Ein kinderloses Zuhause abseits der Stadt wird für den lieben Rüden gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Ruby – die Verschmuste
(Bild: Melanie Balter)

Ruby (sieben Jahre) liebt Kuscheleinheiten mit Menschen über alles und lässt sich mit Leckerlis gerne beim Training motivieren. Artgenossen zählen allerdings nicht zu ihren Freunden. Ein kinderloses Zuhause am Stadtrand bzw. am Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Bruno – der Unsichere
(Bild: zVg)

Bruno (ein Jahr) ist noch unsicher, weshalb er geduldige Halter braucht, die ihm Zeit geben, um Vertrauen aufzubauen und Neues kennenzulernen. Der liebe Rüde wartet auf ein Zuhause mit ausbruchsicherem Garten – am besten bei einem Zweithund. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Mogli – der Hübsche
(Bild: zVg)

Das hübsche weiße Kaninchen Mogli (fünf Jahre) ist nahezu blind – doch mit seiner treuen Partnerin Laffee an seiner Seite meistert er sein Leben wunderbar. Sie gibt ihm Sicherheit und Orientierung. Jetzt sucht das süße Paar ein artgerechtes, ruhiges Zuhause mit viel Platz und Herz. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20. 

Shina – die Freundliche 
(Bild: zVg)

Shina (elf Jahre) ist eine ruhige, freundliche Hündin, die gerne in ihrem eigenen Tempo spazieren geht und Nähe von vertrauten Menschen genießt. Sie sucht einen seniorengerechten Lebensplatz. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Sharko – der Zurückhaltende 
(Bild: zVg)

Sharko (acht Jahre) ist ein lieber Terrier-Mix , der sich anfangs zurückhaltend zeigt. Für ihn wird ein Zuhause bei einfühlsamen Menschen, die ihm mit Geduld, Sicherheit und Zeit das Ankommen erleichtern, gesucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Bacon – der Freundliche
(Bild: zVg)

Bacon (sechs Jahrer) ist ein menschenfreundliche rund hundeverträglicher Rüde. Er kennt die Grundkommandos, am Alleinebleiben muss jedoch noch gearbeitet werden. Wichtig: Bitte ausreichend Zeit einplanen oder einen Hundesitter als Backup haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Lari – der Vorsichtige
(Bild: zVg)

Lari (neun Jahre) ist ein sanfter, blinder Mischling. Er bewegt sich achtsam, sucht keinen Hundekontakt und benötigt bei Menschen etwas Zeit. Für ihn wird ein ruhiges, barrierefreies Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Avani – die Sensible
(Bild: zVg)

Die sensible Avani (sieben Jahre) wünscht sich einen kuscheligen Platz bei aktiven Haltern. Sie braucht klare, souveräne Führung. Mit der richtigen Begleitung ist die Hündin eine treue und verschmuste Gefährtin. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Rookie – der Schüchterne
(Bild: zVg)

Rookie (vier Jahre) ist ein schüchterner, aber liebenswerter Rüde, der die Welt erst noch kennenlernen muss. Mit Geduld, Ruhe und einem sicheren Zuhause kann er Vertrauen aufbauen und sich zu einem treuen Begleiter entwickeln. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Farbmäuse – die Kletterfreudigen 
(Bild: zVg)

Mehrere weiße Farbmäuse kamen trächtig ins TierQuarTier Wien und zogen ihren Nachwuchs auf. Nun suchen die vielen neugierigen Jungtiere ein spannendes Zuhause mit geräumigem Gehege und liebevollen Menschen. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.

Wasabi & Spicey – die Aufgeweckten
(Bild: zVg)

W asabi und Spicey (zwei Jahre) sind sehr aufgeweckte und verschmuste Kater. Die hübschen Samtpfoten warten auf einen gemeinsamen Lebensplatz mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0664/837 77 54.

Luzi & Nyxi – die Unzertrennlichen
(Bild: zVg)

Aufgrund geänderter Lebensumstände müssen Nyxi und Luzi (acht Jahre) schweren Herzen abgegeben werden. Für die beiden lieben Samtpfoten wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause gesucht. 0676/633 74 50

Kira – die Verträgliche
(Bild: zVg)

Kira (zwei Jahre) benötigt anfangs eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Mit anderen Hunden ist die Hündin gut verträglich. Wenn die Fellnase gestresst ist, neigt sie zum Schnappen. Für den Wirbelwind wird ein kinderloses Zuhause am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Damon – der Freundliche
(Bild: zVg)

Damon (vier Jahre) ist ein freundlicher Rüde, der sich mit Hunden nach Sympathie versteht. Wegen seiner Sehbehinderung benötigt er ein ruhiges Umfeld, da ihn Reize schnell überfordern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Simba – der Unsichere
(Bild: zVg)

Simba (neun Jahre) braucht aufgrund negativer Erfahrungen bei Menschen eine behutsame Kennenlernphase. Mit Artgenossen ist er gut verträglich, an der Leine ist er noch unsicher. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

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