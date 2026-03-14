LIVE ab 17 Uhr: Der GAK muss gegen den WAC ran

„Wäre ein Szenario, mit dem ich gut leben könnte!“

Ein Erfolg, der zugleich eine Serie von sieben sieglosen Pflichtspielen beenden würde, wäre auch für sein eigenes Standing wichtig. „Ich habe ein vertrauensvolles Verhältnis zum Präsidenten, aber es ist klar, dass wir auch irgendwann Ergebnisse liefern müssen.“ Der GAK wiederum könnte mit einem Sieg mit den Wolfsbergern gleichziehen. „Das wäre ein Szenario, mit dem ich gut leben könnte“, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer. Sein Ex-Klub besitze aber den „stärksten Kader“ in der Quali-Gruppe. „Wir müssen uns aber vor niemandem verstecken“, betonte der Steirer. Die Kunst sei es nun, bei all dem Druck die Coolness zu haben, um am besten Level agieren zu können. In Graz verlor der GAK mit 1:3, beim WAC gab es trotz Überzahl ab der 11. Minute und zweimaliger Führung nur ein 2:2.