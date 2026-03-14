LIVE ab 17 Uhr: Der GAK muss gegen den WAC ran

23. Runde in Österreichs Bundesliga: Der GAK empfängt in der Quali-Gruppe den WAC. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Von August bis November 2015 verlor der WAC sieben Auswärtsspiele in Folge – damit es aktuell nicht wieder dazu kommt, darf es beim GAK keine Niederlage geben. Unter Coach Ismail Atalan schaute bei sechs Auftritten in der Fremde noch kein Zähler heraus, auch deshalb muss man sich im Lavanttal mit dem Thema Abstiegskampf auseinandersetzen. „Unsere Einstellung stimmt, wir müssen aber konsequenter werden. Uns fehlt ein bisschen der unbedingte Wille, Spiele gewinnen zu wollen. Deshalb müssen wir es erzwingen“, forderte der Deutsche.
„Wäre ein Szenario, mit dem ich gut leben könnte!“
Ein Erfolg, der zugleich eine Serie von sieben sieglosen Pflichtspielen beenden würde, wäre auch für sein eigenes Standing wichtig. „Ich habe ein vertrauensvolles Verhältnis zum Präsidenten, aber es ist klar, dass wir auch irgendwann Ergebnisse liefern müssen.“ Der GAK wiederum könnte mit einem Sieg mit den Wolfsbergern gleichziehen. „Das wäre ein Szenario, mit dem ich gut leben könnte“, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer. Sein Ex-Klub besitze aber den „stärksten Kader“ in der Quali-Gruppe. „Wir müssen uns aber vor niemandem verstecken“, betonte der Steirer. Die Kunst sei es nun, bei all dem Druck die Coolness zu haben, um am besten Level agieren zu können. In Graz verlor der GAK mit 1:3, beim WAC gab es trotz Überzahl ab der 11. Minute und zweimaliger Führung nur ein 2:2.
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