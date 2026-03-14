Walkners Renn-Comeback startet in wenigen Tagen

Zwei Jahre und drei Monate ist es her, dass sich Matthias Walkners Leben für immer verändert hat. Nach einem Crash im Training in Kaliforniern lag der Dakar-Sieger von 2018 auf der Intensivstation, kämpften Spitzenärzte danach in Österreich wochenlang um sein linkes Bein. Nun ist der Salzburger auf dem Weg zurück in den Rennsport - und hat von zwei auf vier Räder aufgestockt.