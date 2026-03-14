Walkners Renn-Comeback startet in wenigen Tagen

Gleich LIVE: Kampf um die Poleposition in China
Formel 1 im Ticker
Der Leidensweg von Matthias Walkner hat endlich ein Ende. Der Vollblut-Racer meldete sich bei der Oasis-Rallye zurück, ab Dienstag geht es in Portugal wieder auf WM-Niveau zur Sache. Auch Mark Mateschitz ist mit dabei. Heinz Kinigadner weiß, wohin Walkners Weg führen muss.
Zwei Jahre und drei Monate ist es her, dass sich Matthias Walkners Leben für immer verändert hat. Nach einem Crash im Training in Kaliforniern lag der Dakar-Sieger von 2018 auf der Intensivstation, kämpften Spitzenärzte danach in Österreich wochenlang um sein linkes Bein. Nun ist der Salzburger auf dem Weg zurück in den Rennsport - und hat von zwei auf vier Räder aufgestockt.
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