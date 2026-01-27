Importeure fordern Förderung für E-Autos zurück

Wohin wurde giftiges Asbest-Gestein ausgeliefert?
Deutschland legt den Retourgang ein. Nach drei Jahren wird die Förderung für Elektroautos wieder eingeführt, bis zu 6000 Euro winken – sogar rückwirkend ab Jänner. In Österreich wurde der Zuschuss im Februar 2025 einfach nicht mehr verlängert. Nun fordert auch der Arbeitskreis der Auto-Importeure in der Industriellenvereinigung eine Wiedereinführung. Davon soll auch die heimische Wirtschaft profitieren.
Insgesamt beinhaltet der deutsche Fördertopf drei Milliarden Euro, damit sollen in den nächsten drei, vier Jahren die private Anschaffung von rund 800.000 Neufahrzeuge unterstützt werden. Bis zu 6000 Euro Zuschuss erhalten Käufer von E-Autos, mindestens 1500 Euro jene von Plug-in-Hybriden.
