Importeure fordern Förderung für E-Autos zurück

Deutschland legt den Retourgang ein. Nach drei Jahren wird die Förderung für Elektroautos wieder eingeführt, bis zu 6000 Euro winken – sogar rückwirkend ab Jänner. In Österreich wurde der Zuschuss im Februar 2025 einfach nicht mehr verlängert. Nun fordert auch der Arbeitskreis der Auto-Importeure in der Industriellenvereinigung eine Wiedereinführung. Davon soll auch die heimische Wirtschaft profitieren.