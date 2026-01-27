Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Vorbild Deutschland

Importeure fordern Förderung für E-Autos zurück

Motor
27.01.2026 06:00
Christian Pesau vom Arbeitskreis der Autoimporteure ist für eine neue Elektroauto-Förderung.
Christian Pesau vom Arbeitskreis der Autoimporteure ist für eine neue Elektroauto-Förderung.(Bild: Krone Kreativ/Patrick Huber, Arbeitskreis der Automobilimporteure)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Deutschland legt den Retourgang ein. Nach drei Jahren wird die Förderung für Elektroautos wieder eingeführt, bis zu 6000 Euro winken – sogar rückwirkend ab Jänner. In Österreich wurde der Zuschuss im Februar 2025 einfach nicht mehr verlängert. Nun fordert auch der Arbeitskreis der Auto-Importeure in der Industriellenvereinigung eine Wiedereinführung. Davon soll auch die heimische Wirtschaft profitieren.

0 Kommentare

Insgesamt beinhaltet der deutsche Fördertopf drei Milliarden Euro, damit sollen in den nächsten drei, vier Jahren die private Anschaffung von rund 800.000 Neufahrzeuge unterstützt werden. Bis zu 6000 Euro Zuschuss erhalten Käufer von E-Autos, mindestens 1500 Euro jene von Plug-in-Hybriden.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Studie Vision O gibt einen Ausblick auf den kommenden Skoda Octavia.
Andrang zur Automesse
Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
Bald in Österreich
Lynk & Co 02: Günstiger Neuling mit Volvo-Technik
Großes Drift-Spektakel
Ist das das spektakulärste Gymkhana-Video ever?
Mit „Super-Hybrid“
BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
261.730 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
233.190 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.225 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Motor
Krone Plus Logo
Vorbild Deutschland
Importeure fordern Förderung für E-Autos zurück
Theoretisches Maximum
Von wegen „hocheffiziente Verbrennungsmotoren“
Krone Plus Logo
E-Auto-Tests in Alaska
Strom vs. Diesel: Was ist bei Frost ökonomischer?
Mehr PS – oder nicht?
Neuer Peugeot 408: Ein Fall für Forensiker
Cool oder Krise?
Image-Problem bei den deutschen Premiummarken?

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf