Image-Problem bei den deutschen Premiummarken?

Laut einer Studie der Unternehmensberatung KPMG werden Audi, BMW, Mercedes-Benz und Porsche nicht nur in Deutschland, sondern auch Großbritannien, USA und China am häufigsten als Premiummarken genannt. Das lohnt sich für die Hersteller: Bei rund drei Viertel der Befragten zieht das Image – sie würden selbst bei vergleichbarer Produktqualität Preisaufschläge von bis zu 20 Prozent gegenüber Volumenmarken akzeptieren.