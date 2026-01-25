Neuer Peugeot 408: Ein Fall für Forensiker

Nicht jede kleine Bewegung auf Frankreichs Straßen endet gleich in einer Revolution. Wenn Peugeots Crossover 408 in diesen Tagen aufgefrischt zu den Händlern rollt, werden die Marketingstrategen in Paris von einem neuen Modell reden. Korrekt eingeordnet handelt es sich um kaum mehr als ein modisches Restyling. Die Optik des extravagant gezeichneten Galliers wird einmal glattgezogen und die Technik auf Stand gebracht. Das war‘s aber auch schon.