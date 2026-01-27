Mitter: „Die vielen Fragen haben sich erledigt“

Christian Mitter sitzt im Auto und lenkt sein Gefährt aus Kitzbühel nach Schladming. Manuel Feller schenkte auch dem ÖSV-Alpinchef zuletzt in Kitzbühel quasi einen „Gams-Sieg“. Noch viel mehr Freude bereitet dem Steirer aber die Autofahrt – denn es geht nach Hause! „Ich wohne ja in der Ramsau, das ist bei den Schladming-Rennen immer irgendwie surreal! Du stehst in der Früh daheim auf, gehst dann zum Training, kommst dann zum Mittagessen wieder heim – und legst dich nach den Rennen in dein eigenes Bett“, grinst der ÖSV-Chef, der einst die Planai ganz anders kennenlernte.