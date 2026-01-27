„Da war ich komplett verloren mit meinem Leben“

Steirerin will die Gelassenheit mitnehmen

2013 war Hütter das erste Mal in Cortina d‘Ampezzo, jeweils im Super-G war sie 2015 und 2016 Vierte, sowie 2023 Zweite. Sie kennt die Wege, auch abseits der Piste. „Olympische Spiele sind nie eine Selbstverständlichkeit, aber ich versuche die Gelassenheit mitzunehmen. Mich auf die Tofana zu konzentrieren und alles andere beiseite zu lassen“, sagte die 33-Jährige. Sie wird wie im Vorhinein gedanklich alles durchgehen, weiß, wie der Tag ablaufen wird und stresst so ihr Energielevel nicht. „Das ist heuer definitiv der große Punkt. Aber was ganz Spezielles machen werde ich nicht. Dass ich jeden Tag zehn Minuten meditiere, das wird es definitiv nicht sein.“