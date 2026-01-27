Rheinmetall und OHB planen deutsches Starlink

Gemeinsam wollten sich Rheinmetall und OHB für den Bau eines solchen Kommunikationssystems für die Bundeswehr bewerben. Der Auftragswert könnte bei bis zu zehn Milliarden Euro liegen. Die Ausschreibung für das Bundeswehr-Projekt könne schon im Februar erfolgen und auch Airbus könnte sich bewerben, berichtete das „Handelsblatt“. Bei dem Projekt gehe es darum, per Satellit bis 2029 Panzer, Schiffe oder Soldaten miteinander zu vernetzen.