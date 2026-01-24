Mysteriöser Tod von 25-Jährigem gibt Rätsel auf

Der mysteriöse Tod eines 25-Jährigen in Niederösterreich gibt der Polizei Rätsel auf. Der junge Mann wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden leblos auf der Straße in Leopoldsdorf bei Wien gefunden. Die Mordgruppe ermittelt.
Der Mann wurde gegen 4 Uhr am Morgen auf der Straße in der Nähe einer Tankstelle entdeckt. Für den 25-jährigen Österreicher kam zu diesem Zeitpunkt bereits jede Hilfe zu spät. Der junge Mann wies laut „Krone“-Infos Verletzungen an Kopf und Nacken auf.
Verletzungen geben Rätsel auf
Das Verletzungsbild lässt nicht eindeutig Schlüsse auf das Geschehen zu – die Polizei kann ein Fremdverschulden jedenfalls nicht ausschließen, ein Unfall mit Fahrerflucht oder ein Sturz mit tödlichen Folgen ist eher unwahrscheinlich, wird aber auch nicht dezidiert ausgeschlossen.
Aufgrund der rätselhaften Umstände wurde daher eine Obduktion angeordnet, um zu klären, ob nicht ein Gewaltverbrechen vorliegt. Die Mordgruppe des Landeskriminalamtes hat vorerst die Ermittlungen übernommen.
