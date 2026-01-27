Spitäler-Chefin sieht Crash, eilte Opfer zu Hilfe

Elisabeth Bräutigam ist Chefin aller Kliniken in Niederösterreich und dazu noch aller öffentlichen Pflegeheime. Sie kam vor Kurzem selbst als Ersthelferin zu einem Unfall dazu. Die „Krone“ fragte nach und weiß nun, warum es in ihrem Umfeld weitaus sicherer ist, als bei vielen anderen Personen.
Sie ist sogar als Notärztin ausgebildet und bisher die erste und einzige Medizinerin im Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA): Elisabeth Bräutigam, Chefin aller heimischen Spitäler sowie öffentlichen Landespflegeheime, kam zu einem heftigen Unfall auf der B 1a nahe der Ampelkreuzung bei der Autobahnabfahrt St. Pölten Ost hinzu, wo ein Mann und eine Frau mit ihren Pkw mit nicht allzu geringer Geschwindigkeit zusammenstießen: Die Wucht schleuderte dabei ein Fahrzeug, gelenkt von einer Frau, in den angrenzenden Acker.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.