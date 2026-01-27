Spitäler-Chefin sieht Crash, eilte Opfer zu Hilfe

Sie ist sogar als Notärztin ausgebildet und bisher die erste und einzige Medizinerin im Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA): Elisabeth Bräutigam, Chefin aller heimischen Spitäler sowie öffentlichen Landespflegeheime, kam zu einem heftigen Unfall auf der B 1a nahe der Ampelkreuzung bei der Autobahnabfahrt St. Pölten Ost hinzu, wo ein Mann und eine Frau mit ihren Pkw mit nicht allzu geringer Geschwindigkeit zusammenstießen: Die Wucht schleuderte dabei ein Fahrzeug, gelenkt von einer Frau, in den angrenzenden Acker.