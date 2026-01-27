Indirekte Kampfansage dank „König“ Otar

„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
Henrik Kristoffersen:
Die „Krone“ fragte die Liga-Sportchefs nach dem perfekten Spieler in der österreichischen Bundesliga. Der Sturms Regisseur hat allein mehr Nennungen als das Salzburg-Team. Wer sonst noch in den verschiedenen Kategorien vorkommt, stellen wir hier vor.
Wir haben ein gutes Gefühl, hatten eine super Vorbereitung. Aber die Liga ist sehr eng, ein guter Start ist wichtig.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.