Sportchefs stimmten ab

Indirekte Kampfansage dank „König“ Otar

Fußball National
27.01.2026 06:30
Kiteishvili staubte in der Umfrage ab.
Kiteishvili staubte in der Umfrage ab.
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Die „Krone“ fragte die Liga-Sportchefs nach dem perfekten Spieler in der österreichischen Bundesliga. Der Sturms Regisseur hat allein mehr Nennungen als das Salzburg-Team. Wer sonst noch in den verschiedenen Kategorien vorkommt, stellen wir hier vor.

Wir haben ein gutes Gefühl, hatten eine super Vorbereitung. Aber die Liga ist sehr eng, ein guter Start ist wichtig.“

