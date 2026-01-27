Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hand voller Blut“

Frau (38) bricht fremdem Mann im Streit die Nase

Niederösterreich
27.01.2026 06:45
Der Prozess um schwere Körperverletzung fand am Landesgericht St. Pölten statt.
Der Prozess um schwere Körperverletzung fand am Landesgericht St. Pölten statt.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Eine 38-jährige Niederösterreicherin muss sich wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Sie soll nach reichlichem Bierkonsum einem Unbekannten im Streit die Nase gebrochen haben. Der Prozess wurde vertagt.

0 Kommentare

Es war ein feuchtfröhlicher Nachmittag unter Freunden, den eine Gruppe Erwachsener vorigen Sommer am Ratzersdorfer See in St. Pölten genoss. Als sich die Truppe dann gemeinsam auf den Nachhauseweg zum Bahnhof begab, wurde aus einem unbeschwerten Treffen eine ausgewachsene Anklage.

Was sich genau an diesem Abend auf dem Bahnhofsvorplatz abgespielt hatte, galt es nun vor Gericht zu klären. Für einen 37-jährigen gebürtigen Polen endete der 5. Juli des Vorjahres jedenfalls mit einem Nasenbeinbruch. Eine 38-Jährige aus dem Mostviertel bekannte sich wegen schwerer Körperverletzung teilweise schuldig.

Lesen Sie auch:
Florian Teichtmeister ist nicht mehr in Haft.
Mit strengen Auflagen
Nach Oktoberfest-Eklat: Teichtmeister kommt frei
26.01.2026
Prozess nach Attacke
Streit bei Schulclubbing rief Bruder auf den Plan
26.01.2026

Angeklagte bekannte sich teilweise schuldig
Im Vorbeigehen sei eine Frau aus der Gruppe mit dem Mann in Streit geraten, die 38-Jährige versuchte zu schlichten. Doch wüste Beleidigungen brachten das Fass zum Überlaufen: „Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben, später noch eine. Dann sah ich, dass meine Hand voller Blut war“, so die Angeklagte, die nach eigenen Angaben zuvor zehn oder elf Bier konsumiert hatte. Auch das Gesicht des 37-Jährigen sei blutverschmiert gewesen: „Seine Nase war aber nicht schief.“

Ladung weiterer Zeugen
Zur Befragung des Opfers wurde per Video in die Justizanstalt Göllersdorf geschaltet, wo das seinerzeitige Opfer derzeit einsitzt. „An dem Tag wurde ich am Bahnhofsplatz zusammengeschlagen“, gibt der 37-Jährige an: „Aber die Frau hat mich nur auf der Wange erwischt, ein kleiner Mann hat mir aber auf die Nase geschlagen.“ Auch die Angeklagte erzählt von einem weiteren Angreifer. Zur Ladung weiterer Zeugen wurde vertagt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
261.826 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
233.262 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.273 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf