Frau (38) bricht fremdem Mann im Streit die Nase

Angeklagte bekannte sich teilweise schuldig

Im Vorbeigehen sei eine Frau aus der Gruppe mit dem Mann in Streit geraten, die 38-Jährige versuchte zu schlichten. Doch wüste Beleidigungen brachten das Fass zum Überlaufen: „Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben, später noch eine. Dann sah ich, dass meine Hand voller Blut war“, so die Angeklagte, die nach eigenen Angaben zuvor zehn oder elf Bier konsumiert hatte. Auch das Gesicht des 37-Jährigen sei blutverschmiert gewesen: „Seine Nase war aber nicht schief.“