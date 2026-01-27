Mit Fake-Handyverträgen Tausende Euro ergaunert

Mahnung an Mama ließ das Kartenhaus einstürzen

Der Clou: Die Verträge liefen über das Geschäft, das vom 37-jährigen Zweitangeklagten nach wie vor betrieben wird. Die erhaltenen Handys wurden anschließend „unter der Hand“ oder im Internet verkauft. Doch als die Mutter des 26-Jährigen plötzlich die erste Mahnung erhielt, flog das wenig durchdachte „Geschäftsmodell“ nach und nach auf. Allein bei einem Anbieter soll ein Schaden von 96.000 Euro entstanden sein.