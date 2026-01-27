Vorteilswelt
„Es war ein Blödsinn“

Mit Fake-Handyverträgen Tausende Euro ergaunert

Tirol
27.01.2026 07:00
Mit Fake-Handyverträgen ergaunerten zwei Männer in Tirol Zehntausende Euro.
Mit Fake-Handyverträgen ergaunerten zwei Männer in Tirol Zehntausende Euro.(Bild: Deyan Georgiev)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

75 Handyverträge auf fremde Namen abgeschlossen und die Geräte unter der Hand weiterverkauft: Zwei Tiroler missbrauchten sogar die Daten von Familienmitgliedern und landeten nun wegen Betrug vor Gericht.

Ein Handyshop in Landeck wurde über Monate hinweg zum Dreh- und Angelpunkt eines Betrugs, der zwei Männer (26 und 37) in Innsbruck vor Gericht brachte. Die Angeklagten sollen nicht weniger als 75 Mobilfunkverträge und Vertragsverlängerungen auf die Namen von Verwandten oder Bekannten abgeschlossen oder dies zumindest versucht haben – freilich ohne Wissen der Betroffenen.

Mahnung an Mama ließ das Kartenhaus einstürzen
Der Clou: Die Verträge liefen über das Geschäft, das vom 37-jährigen Zweitangeklagten nach wie vor betrieben wird. Die erhaltenen Handys wurden anschließend „unter der Hand“ oder im Internet verkauft. Doch als die Mutter des 26-Jährigen plötzlich die erste Mahnung erhielt, flog das wenig durchdachte „Geschäftsmodell“ nach und nach auf. Allein bei einem Anbieter soll ein Schaden von 96.000 Euro entstanden sein.

Vor Gericht sprachen beide Angeklagten von einem „kompletten Blödsinn“, schoben die Verantwortung jedoch einander zu. Beide gaben an, die Idee sei vom jeweils anderen ausgegangen.

Knapp an unbedingter Haft vorbeigeschrammt
Trotz enormen Schadens ging das Gericht am Ende von keinem schweren, sondern „nur“ von einem einfachen gewerbsmäßigen Betrug aus. Die türkischstämmigen Männer schrammten knapp am Gefängnis vorbei. Der Handyshop-Betreiber wurde – nicht rechtskräftig – zu sieben Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 5400 Euro verurteilt. Der 26-Jährige erhielt sechs Monate Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe von 960 Euro.

