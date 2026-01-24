E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen

Mit einer Lösung sei zeitnah zu rechnen. Jedoch könne MAN die neue Software erst dann aktualisieren, wenn sie autorisiert ist. Dies könne bis zu zwei Monate dauern. Dazu Ledermair: „Wir rechnen damit, dass das bis Ende Februar oder Anfang März erfolgt.“ Der Hersteller habe als Notmaßnahme acht Dieselbusse zur Verfügung gestellt, die ebenfalls im Einsatz sind.