Schillernder Bauträger kaufte die Horten-Villa

Es ist geschehen! Die wohl begehrteste erwerbbare Seeliegenschaft Österreichs ist verkauft: die Horten-Villa, malerisch gelegen in Sekirn am Wörthersee, umgeben von 2,8 Hektar parkähnlichem Privatgrund mit unglaublichen 330 Metern Uferlänge, einem Haupthaus, das voller Geschichte und Luxus ist, mit großzügigem Wellness- und Spabereich, Hallenbad, Wohnräumen mit Seeblick, Bootshaus, Gästehaus und vielem mehr.