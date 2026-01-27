Schillernder Bauträger kaufte die Horten-Villa

Crans-Montana: Schon vor 13 Monaten Feuer in Bar
Kerzen als Auslöser
Rund um den Wörthersee-Traum rankten sich bis zuletzt wilde Spekulationen: internationale Investoren, Millionenbeträge, große Pläne. Nun übernimmt ein Kärntner Bauträger die Villa der verstorbenen Milliardärin und Kunstsammlerin Heidi Horten – und er hat Pläne.
Es ist geschehen! Die wohl begehrteste erwerbbare Seeliegenschaft Österreichs ist verkauft: die Horten-Villa, malerisch gelegen in Sekirn am Wörthersee, umgeben von 2,8 Hektar parkähnlichem Privatgrund mit unglaublichen 330 Metern Uferlänge, einem Haupthaus, das voller Geschichte und Luxus ist, mit großzügigem Wellness- und Spabereich, Hallenbad, Wohnräumen mit Seeblick, Bootshaus, Gästehaus und vielem mehr.
