Strom vs. Diesel: Was ist bei Frost ökonomischer?

Elektroautobesitzer, die längere Distanzen zurücklegen müssen, verfluchen die momentan so frostigen Temperaturen. Denn unter dem Gefrierpunkt – und in geringerem Ausmaß auch darüber – kommen elektrisch angetriebene Autos nicht mehr so weit. Bei manchen – krone.at berichtete – verdoppelt sich der Verbrauch bei Minusgraden gegenüber jenem bei Frühlingswetter sogar. Das bedeutet aber nicht, dass sie im Winter unwirtschaftlicher als Verbrenner wären. Das zeigen Zahlen aus dem frostigen Alaska.