Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kerzen als Auslöser

Crans-Montana: Schon vor 13 Monaten Feuer in Bar

Ausland
27.01.2026 07:01
Nach dem Brand in Crans-Montagna laufen weiterhin die Ermittlungen.
Nach dem Brand in Crans-Montagna laufen weiterhin die Ermittlungen.(Bild: EPA/CYRIL ZINGARO)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Für 40 Menschen wurde die Bar „Le Constellation“ in Crans-Montagna zur Todesfalle, sie starben im Feuer bzw. kurz danach an ihren Verletzungen. Nun wurde bekannt, dass es bereits 13 Monate vor dem tödlichen Inferno zu einem Feuer in dem Lokal kam. Und auch damals soll die Schaumstoff-Decke bereits in Brand geraten sein ...

0 Kommentare

Fast ein Monat nach dem tödlichen Feuer erreichte die Ermittler der Hinweis eines Zeugen: Dieser berichtete, dass bereits im Dezember 2024 in der Bar ein Brand ausgebrochen war – unter ähnlichen Umständen wie in der verhängnisvollen Neujahrsnacht.

Schaumstoff brannte bereits 2024
So soll der im Clubraum verbaute Dämmstoff schon damals Feuer gefangen haben, nachdem ein paar Kerzen in der Nähe aufgestellt worden waren. Das schnelle Eingreifen einiger Gäste und des Personals hatte damals eine Katastrophe verhindert, man löschte den Brand und feierte munter weiter, berichtet die italienische „Corriere della Sera“ unter Berufung auf einen Opfer-Anwalt. 13 Monate später geriet der verbaute Billig-Schaumstoff durch Sprükerzen in Brand – 40 Menschen starben.

Wunderkerzen setzten den Schaumstoff an der Decke in Brand, was folgte, war ein tödliches ...
Wunderkerzen setzten den Schaumstoff an der Decke in Brand, was folgte, war ein tödliches Inferno.(Bild: X/Tony Truant)

Und: Auch in einem weiteren Lokal der Betreiber brannte es – allerdings schon 2023, kurz nachdem sie es erworben hatten. Allerdings brach der Brand in der Trattoria, die angeblich bereits „baufällig“ war, zu einer Zeit aus, als keine Gäste in dem Lokal waren. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden damals eingestellt, das Restaurant renoviert und unter dem Namen „Le Vieux Chalet“ wiedereröffnet. 

Kontroverse um Schweizer Ermittlungen
Barbetreiber Jacques Moretti und seine Frau dürfte nun wohl ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung, schwerer, vorsätzlicher Körperverletzung und anderen Vorwürfen ins Haus stehen. Aber: Moretti wurde inzwischen auf Kaution aus der U-Haft entlassen. 

(Bild: AFP/MAXIME SCHMID)
(Bild: AFP/MAXIME SCHMID)
(Bild: EPA/CYRIL ZINGARO)
(Bild: EPA/CYRIL ZINGARO)
(Bild: EPA/CYRIL ZINGARO)

Und die Schweizer Ermittlungen stoßen besonders in Italien auf Unverständnis. Unter den Todesopfern waren sechs junge Italiener, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni forderte inzwischen die Einrichtung eines Teams aus italienischen und Schweizer Ermittlern.

Lesen Sie auch:
Mit Unverständnis und Empörung hat die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni auf die ...
Barbesitzer im Visier
Crans-Montana: Meloni „empört über Freilassung“
24.01.2026
Mit strengen Auflagen
Barbesitzer von Crans-Montana aus U-Haft entlassen
23.01.2026
Wollen ermitteln
Staatsanwälte aus Rom reisen nach Crans-Montana
23.01.2026

Hintergrund des Vorstoßes sind anhaltende Kontroversen über den bisherigen Verlauf der Ermittlungen in der Schweiz. Kritisiert wird insbesondere, dass keine Obduktionen oder weitergehenden forensischen Untersuchungen der Todesopfer angeordnet wurden. Die ausgestellten Sterbeurkunden enthalten demnach keine konkreten Angaben zur Todesursache. Nach der Überführung der Leichname nach Italien ließ die Staatsanwaltschaft in Rom eigene Obduktionen durchführen.

Italien sieht in Freilassung des Barinhabers „Beleidigung“
Der Entscheid des Gerichts vom Freitag, den Barinhaber freizulassen, stelle eine schwere Beleidigung und einen weiteren Schmerz für die Familien der Opfer dar, hieß es in einer Mitteilung der italienischen Regierung vom Samstag. Meloni und Außenminister Antonio Tajani beschlossen am selben Tag, den italienischen Botschafter Gian Lorenzo Cornado in der Schweiz nach Rom zurückzurufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf