Crans-Montana: Schon vor 13 Monaten Feuer in Bar

Und: Auch in einem weiteren Lokal der Betreiber brannte es – allerdings schon 2023, kurz nachdem sie es erworben hatten. Allerdings brach der Brand in der Trattoria, die angeblich bereits „baufällig“ war, zu einer Zeit aus, als keine Gäste in dem Lokal waren. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden damals eingestellt, das Restaurant renoviert und unter dem Namen „Le Vieux Chalet“ wiedereröffnet.

Kontroverse um Schweizer Ermittlungen

Barbetreiber Jacques Moretti und seine Frau dürfte nun wohl ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung, schwerer, vorsätzlicher Körperverletzung und anderen Vorwürfen ins Haus stehen. Aber: Moretti wurde inzwischen auf Kaution aus der U-Haft entlassen.