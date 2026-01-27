Das kostet Walter Rucks Ball-Starparade

Walter Ruck war zuletzt wegen umstrittener Versorgungsjobs für seine Angehörigen in den Schlagzeilen – wir berichteten. Am Freitag kann sich der mächtige Kammer-Präsident und Obmann des Wiener Wirtschaftsbunds dennoch feiern lassen. In der Hofburg steigt wieder der Ball der Wiener Wirtschaft. Da ist Ruck, der Gastgeber, ganz in seinem Element.