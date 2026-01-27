Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Aufregung um Gäste

Das kostet Walter Rucks Ball-Starparade

Wien
27.01.2026 06:00
Die Mitternachtseinlage ist der Höhepunkt eines jeden Ballabends: US-Rockröhre Anastacia war im ...
Die Mitternachtseinlage ist der Höhepunkt eines jeden Ballabends: US-Rockröhre Anastacia war im Jahr 2020 zu Gast in der Hofburg, Mathea oder Roland Kaiser heizen heuer den Gästen am Ball der Wiener Wirtschaft ein.(Bild: Krone KREATIV/Florian Wieser, Peter Krivograd, Daniel Scharinger, Eva Manhart)
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Alexander Schönherr
Von Christoph Engelmaier und Alexander Schönherr

Am Freitag lässt der Wirtschaftsbund in der Hofburg wieder die Korken knallen. Während gefragte Promis die Besucher des Balls der Wiener Wirtschaft unterhalten, steht der Gastgeber Walter Ruck einmal mehr in der Kritik.

0 Kommentare

Walter Ruck war zuletzt wegen umstrittener Versorgungsjobs für seine Angehörigen in den Schlagzeilen – wir berichteten. Am Freitag kann sich der mächtige Kammer-Präsident und Obmann des Wiener Wirtschaftsbunds dennoch feiern lassen. In der Hofburg steigt wieder der Ball der Wiener Wirtschaft. Da ist Ruck, der Gastgeber, ganz in seinem Element.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
1° / 5°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
0° / 5°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
2° / 5°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
0° / 5°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
-2° / 6°
Symbol heiter

krone.tv

Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
261.826 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
233.262 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.273 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Aufregung um Gäste
Das kostet Walter Rucks Ball-Starparade
Wiener schildert Fall
Dramatisches Plus bei Betrug an Unternehmen
Wien, du packst das!
Warum Joghurtbecher & Konserven ins Gelbe gehören
Jägerball in Bildern
Mehr Polit-Promis auf der Pirsch als am Opernball
Krone Plus Logo
Für Werbekampagne
Wien lud schottisches Dorf auf Luxus-Urlaub ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf