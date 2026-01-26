Von wegen „hocheffiziente Verbrennungsmotoren“

Verluste sind unvermeidlich

In der aktuellen Debatte um das Verbrenner-Aus wird oft auf sogenannte hocheffiziente Motoren verwiesen, die mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral betrieben werden könnten. Doch auch diese stoßen an die thermodynamischen Grenzen. Selbst wenn CO2-neutral produziert, erfordern E-Fuels in der Herstellung viel Energie -deutlich mehr, als der Motor am Ende in Bewegung umsetzen kann. Der Carnot-Prozess gilt auch für die Verbrennung von synthetischem Sprit. Er zeigt, dass jede Wärme-Kraft-Umwandlung mit unvermeidlichen Verlusten verbunden ist – und dass die Effizienzgrenze allein durch physikalische Gesetze definiert wird.