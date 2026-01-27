Bursch spazierte mit Waffe durch Einkaufszentrum

Schreckmoment für eine 16-Jährige in der Straßenbahn: Sie bemerkte, wie ein 17-Jähriger eine Waffe durchlud und anschließend in das Einkaufszentrum Plus City in Pasching (OÖ) marschierte. Sie alarmierte die Polizei, ein Großeinsatz war die Folge. Der amtsbekannte Jugendliche, gegen den ein Waffenverbot besteht, wurde rasch gefunden.
Zu einem großen Polizeieinsatz kam es am Montagabend. Eine 16-Jährige aus Traun rief gegen 18.30 Uhr die Polizei und schilderte ihre Beobachtungen. Demnach habe sie kurz davor einen Mann wahrgenommen, der in der Straßenbahn eine Faustfeuerwaffe durchgeladen habe. Danach sei er ausgestiegen und in das Einkaufszentrum gegangen.
Gute Personenbeschreibung
Ein Großeinsatz war die Folge, sämtliche Polizeistreifen und das Einsatzkommando Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) begaben sich zum Einkaufszentrum. Dank einer guten Personenbeschreibung gelang es einer Streife der Bereitschaftseinheit um 19 Uhr, einen 17-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Haid anzutreffen und die Waffe sicherzustellen. Der Jugendliche hatte zu diesem Zeitpunkt das Einkaufszentrum bereits wieder verlassen und befand sich bei der Straßenbahnhaltestelle.
13 Patronen sichergestellt
Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Die Waffe und das Magazin mit 13 Patronen wurde sichergestellt. Gegen den 17-Jährigen besteht bereits ein behördliches Waffenverbot. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
