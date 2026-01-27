So schimpft Westbahn-Chef über die Deutsche Bahn
„In der Steinzeit“
In Bayerns Norden werden die Schienen saniert. Ausgerechnet für den Verkehr in Salzburg hat das weitreichende Folgen: Einige Züge fallen aus. Kritik kommt vom Westbahn-Chef am Baustellenmanagement der Deutschen – und das nicht zu knapp.
Bekanntermaßen steht es um die deutsche Infrastruktur, speziell den Bahnverkehr nicht gut. Die gute Nachricht: Auf der Strecke zwischen Salzburg und München sind Verbesserungen geplant. Die schlechte Nachricht: Das schränkt den Verkehr in Salzburg ein.
