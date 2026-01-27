Vorteilswelt
„Schon das dritte Mal“

Kirche in Kärnten komplett verwüstet aufgefunden

Kärnten
27.01.2026 07:50
Vandalen haben in Feldkirchen zugeschlagen.
Vandalen haben in Feldkirchen zugeschlagen.(Bild: Pfarre Maria im Dorn Feldkirchen)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

In der Pfarre Maria im Dorn Feldkirchen (Kärnten) sitzt der Schock tief. Am Montag wurde die Kirche völlig verwüstet aufgefunden – nicht zum ersten Mal! Nun wird nach dem Täter gesucht. 

0 Kommentare

Zerstörte Basteleien, kaputte Bänke, Blumen liegen am Boden, Scherben, das Klavier wurde mit Weihwasser angeschüttet, die Tonanlage ist beschädigt:  „Wir sind zutiefst betroffen und schockiert über die Ereignisse, die sich in letzter Zeit und besonders am Montag in unserer Stadtpfarrkirche Maria in Dorn und im Urnenhaus zugetragen haben“, zeigt sich Pfarrgemeinderat Otto Hoffmann sprachlos über „so viel Hass und Gewalt.“

Nicht zum ersten Mal wurde der heilige Ort von Vandalen aufgesucht. „Das war bereits das dritte Mal“, heißt es weiter.

(Bild: Pfarre Maria im Dorn Feldkirchen)
(Bild: Pfarre Maria im Dorn Feldkirchen)
(Bild: Pfarre Maria im Dorn Feldkirchen)
(Bild: Pfarre Maria im Dorn Feldkirchen)

„Gerade erst haben wir mit unseren Erstkommunionkindern und Firmlingen den Familiengottesdienst gefeiert, bei dem uns die Kinder ihre selbst gestalteten Schafe präsentiert haben. Und jetzt ist alles zerstört!“ 

Weitere Schäden melden
Nun wird nach weiteren Schäden gesucht: „Betroffene des Urnenhauses und der anliegenden Gräber sind gebeten, sich bei Schäden umgehend bei der Polizei Feldkirchen zu melden!“ Eine Anzeige wurde bereits erstattet. Noch ist unklar, wer hinter der Tat steckt. Man geht von einer Einzelperson aus und nicht von einem Jugendstreich. 

Kärnten

