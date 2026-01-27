Kirche in Kärnten komplett verwüstet aufgefunden

Weitere Schäden melden

Nun wird nach weiteren Schäden gesucht: „Betroffene des Urnenhauses und der anliegenden Gräber sind gebeten, sich bei Schäden umgehend bei der Polizei Feldkirchen zu melden!“ Eine Anzeige wurde bereits erstattet. Noch ist unklar, wer hinter der Tat steckt. Man geht von einer Einzelperson aus und nicht von einem Jugendstreich.