Kirche in Kärnten komplett verwüstet aufgefunden

In der Pfarre Maria im Dorn Feldkirchen (Kärnten) sitzt der Schock tief. Am Montag wurde die Kirche völlig verwüstet aufgefunden – nicht zum ersten Mal! Nun wird nach dem Täter gesucht.
Zerstörte Basteleien, kaputte Bänke, Blumen liegen am Boden, Scherben, das Klavier wurde mit Weihwasser angeschüttet, die Tonanlage ist beschädigt: „Wir sind zutiefst betroffen und schockiert über die Ereignisse, die sich in letzter Zeit und besonders am Montag in unserer Stadtpfarrkirche Maria in Dorn und im Urnenhaus zugetragen haben“, zeigt sich Pfarrgemeinderat Otto Hoffmann sprachlos über „so viel Hass und Gewalt.“
Nicht zum ersten Mal wurde der heilige Ort von Vandalen aufgesucht. „Das war bereits das dritte Mal“, heißt es weiter.
„Gerade erst haben wir mit unseren Erstkommunionkindern und Firmlingen den Familiengottesdienst gefeiert, bei dem uns die Kinder ihre selbst gestalteten Schafe präsentiert haben. Und jetzt ist alles zerstört!“
Weitere Schäden melden
Nun wird nach weiteren Schäden gesucht: „Betroffene des Urnenhauses und der anliegenden Gräber sind gebeten, sich bei Schäden umgehend bei der Polizei Feldkirchen zu melden!“ Eine Anzeige wurde bereits erstattet. Noch ist unklar, wer hinter der Tat steckt. Man geht von einer Einzelperson aus und nicht von einem Jugendstreich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.