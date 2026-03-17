Bauernhof in Flammen: Großeinsatz im Zillertal

Feueralarm am Dienstagvormittag im Tiroler Zillertal: Bei einem Bauernhof in Strass brach aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Binnen kürzester Zeit stand das Wirtschaftsgebäude komplett in Flammen. Ersten Informationen zufolge soll es auch Verletzte geben.
„Brand Stall – Strass im Zillertal“ – diese Alarmmeldung ging kurz nach 10.30 Uhr vonseiten der Leitstelle Tirol raus. Mehrere Feuerwehren aus der Region rückten sofort an und kämpfen seither gegen den Brand an. Das Wirtschaftsgebäude des Bauernhofes stand rasch komplett in Flammen.
Drei Personen mit Rauchgasvergiftung
Neben den Feuerwehren sind auch Polizei, Rettung und Notarzt vor Ort. Ersten Informationen zufolge soll es auch Verletzte geben. Drei Personen erlitten offenbar eine Rauchgasvergiftung – sie wurden vor Ort sofort von den Einsatzkräften erstversorgt. Genauere Details dazu liegen noch nicht vor.
Der Einsatz und die Löscharbeiten laufen derzeit auf Hochtouren – die Brandursache ist aktuell freilich noch völlig unklar.
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