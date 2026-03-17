Bauernhof in Flammen: Großeinsatz im Zillertal

Drei Personen mit Rauchgasvergiftung

Neben den Feuerwehren sind auch Polizei, Rettung und Notarzt vor Ort. Ersten Informationen zufolge soll es auch Verletzte geben. Drei Personen erlitten offenbar eine Rauchgasvergiftung – sie wurden vor Ort sofort von den Einsatzkräften erstversorgt. Genauere Details dazu liegen noch nicht vor.