Verschüttete auf Wiener Baustelle: Tote befürchtet

Mann schwer verletzt geborgen

Bislang konnte eine Person geborgen werden. Es handelt sich dabei um einen 45 Jahre alten Arbeiter, er erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes, der Wirbelsäule und an Händen und Armen. Das Opfer wurde sofort von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum gebracht. Zudem werden vier Tote befürchtet.