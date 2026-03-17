Verschüttete auf Wiener Baustelle: Tote befürchtet

Aufregung und Blaulicht in Wien-Alsergrund! Dort läuft derzeit ein umfangreicher Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettung. Grund dafür ist ein schwerer Unfall im Zuge von Bauarbeiten in einem Innenhof. Ein Arbeiter konnte bislang schwer verletzt geborgen werden, vier Tote werden befürchtet.
Gleich mehrere Bereiche wurden großräumig abgesperrt: Betroffen sind die Kreuzungen Liechtensteinstraße/Thurngasse, Porzellangasse/Grünentorgasse sowie der Bereich rund um den Bauernfeldplatz. Die Behörden haben Verkehrssperren eingerichtet.
Martin Hofbauer, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr, bestätigt: „Im Zuge der Bauarbeiten im Innenhof stürzten Gerüst- und Schalungsteile sowie große Mengen an Beton in die Tiefe.“
Die Helfer müssen sich teils mit Werkzeug, teils mit Händen durch die Betonmassen graben, um sich Gewissheit zu verschaffen. 100 Einsatzkräfte und 30 Fahrzeuge sind vor Ort im Großeinsatz.
Mann schwer verletzt geborgen
Bislang konnte eine Person geborgen werden. Es handelt sich dabei um einen 45 Jahre alten Arbeiter, er erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes, der Wirbelsäule und an Händen und Armen. Das Opfer wurde sofort von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum gebracht. Zudem werden vier Tote befürchtet.
Schaulustige am Einsatzort
Dutzende Schaulustige, darunter zahlreiche Schülerinnen und Schüler der französischen Schule „Lycée français de Vienne“, verfolgen das Geschehen am Einsatzort. Die Porzellangasse ist rund um die Unfallstelle komplett gesperrt. Aus Sicherheitsgründen wird der Verkehr in der Liechtensteinstraße sicherheitstechnisch begleitet. Bereits jetzt kommt es zu Staus – ein Verkehrschaos zeichnet sich ab.
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