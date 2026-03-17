Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großeinsatz läuft

Verschüttete auf Wiener Baustelle: Tote befürchtet

Wien
17.03.2026 15:56
Porträt von Hannah Tilly
Porträt von Sandra Beck
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Hannah Tilly , Sandra Beck und Stefan Steinkogler

Aufregung und Blaulicht in Wien-Alsergrund! Dort läuft derzeit ein umfangreicher Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettung. Grund dafür ist ein schwerer Unfall im Zuge von Bauarbeiten in einem Innenhof. Ein Arbeiter konnte bislang schwer verletzt geborgen werden, vier Tote werden befürchtet.

0 Kommentare

Gleich mehrere Bereiche wurden großräumig abgesperrt: Betroffen sind die Kreuzungen Liechtensteinstraße/Thurngasse, Porzellangasse/Grünentorgasse sowie der Bereich rund um den Bauernfeldplatz. Die Behörden haben Verkehrssperren eingerichtet.

Schock am Dienstag: Auf einer Baustelle in Alsergrund wurden Arbeiter verschüttet.
Schock am Dienstag: Auf einer Baustelle in Alsergrund wurden Arbeiter verschüttet.(Bild: zVg)
Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich unbedingt meiden und mehr Zeit für ihre Wege einplanen!
Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich unbedingt meiden und mehr Zeit für ihre Wege einplanen!(Bild: Sandra Beck, Krone KREATIV)

Martin Hofbauer, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr, bestätigt: „Im Zuge der Bauarbeiten im Innenhof stürzten Gerüst- und Schalungsteile sowie große Mengen an Beton in die Tiefe.“

Die Helfer müssen sich teils mit Werkzeug, teils mit Händen durch die Betonmassen graben, um sich Gewissheit zu verschaffen. 100 Einsatzkräfte und 30 Fahrzeuge sind vor Ort im Großeinsatz. 

Mann schwer verletzt geborgen
Bislang konnte eine Person geborgen werden. Es handelt sich dabei um einen 45 Jahre alten Arbeiter, er erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes, der Wirbelsäule und an Händen und Armen. Das Opfer wurde sofort von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum gebracht. Zudem werden vier Tote befürchtet.

Feuerwehr, Rettung und Polizei befinden sich vor Ort.
Feuerwehr, Rettung und Polizei befinden sich vor Ort.(Bild: Sandra Beck)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Schaulustige am Einsatzort
Dutzende Schaulustige, darunter zahlreiche Schülerinnen und Schüler der französischen Schule „Lycée français de Vienne“, verfolgen das Geschehen am Einsatzort. Die Porzellangasse ist rund um die Unfallstelle komplett gesperrt. Aus Sicherheitsgründen wird der Verkehr in der Liechtensteinstraße sicherheitstechnisch begleitet. Bereits jetzt kommt es zu Staus – ein Verkehrschaos zeichnet sich ab.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
17.03.2026 15:56
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FeuerwehrPolizei
BlaulichtBaustelleUnfall
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 9°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
4° / 9°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
3° / 9°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
3° / 9°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
4° / 10°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
172.184 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
165.512 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
128.724 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1466 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1321 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Außenpolitik
„Tausendjähriger Staat“: Orbán demonstriert Macht
760 mal kommentiert
Mit Angriffen gegen Brüssel und die Ukraine will der der ungarische Premier Viktor Orbán knapp ...
Mehr Wien
Frühlingserwachen
Yoga, Eierberg und Hasen auf Wiener Ostermärkten
Großeinsatz läuft
Verschüttete auf Wiener Baustelle: Tote befürchtet
Noch ein Job mehr
„Kasperl-Gemeinderätin“ übernimmt Bezirkspartei
Auf über eine Million
Neuer Musicaltempel soll Zuschauerzahl verdoppeln
Feiern auch in Wien
St. Patrick’s Day: Darum leuchtet heute alles grün
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf