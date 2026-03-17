„Kiss-Cam“-Frau (53) enthüllt pikantes Detail

Kristin Cabot (53), die beim Coldplay-Konzert im Gillette Stadium in Boston (US-Bundesstaat Massachusetts) eng umschlungen mit ihrem Chef (Tech-Millionär Andy Byron) gefilmt wurde, erzählte in einem Interview mit Oprah Winfrey (72) ausführlich über den verhängnisvollen Abend, der sie über Nacht berühmt machte (siehe Interview unten).

Kristin Cabot spricht mit Oprah Winfrey über den verhängnisvollen Abend: