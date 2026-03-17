Dieb klaut über 30 Urnen und fordert Lösegeld

Kurz darauf habe sich ein Verdächtiger mit einer ausländischen Nummer bei der Parkverwaltung gemeldet und behauptet, die Urnen gefunden zu haben, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Verdächtige überlegte es sich allerdings anders und forderte noch eine Zahlung für die Rückgabe der Urnen. Wie viel Geld er will, wurde nicht bekannt.