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Nicht einziger Fall

Dieb klaut über 30 Urnen und fordert Lösegeld

Ausland
17.03.2026 14:19
Der Verdächtige fordert eine Zahlung für die Rückgabe der Urnen. (Symbolbild)
Der Verdächtige fordert eine Zahlung für die Rückgabe der Urnen. (Symbolbild)(Bild: Cuoregentile - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Malaysia ist die Polizei aktuell mit einem bizarren Fall beschäftigt: Aus einem Gedenkpark wurden mehr als 30 Urnen geklaut. Kurz darauf meldete sich der mutmaßliche Täter und forderte Lösegeld für sein Diebesgut.

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Die Urnen standen dort in einer oberirdischen Grabstätte in einem Gedenkpark in Nilai südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur. Der Täter soll die Urnen aus den Nischen genommen haben, berichteten malaysische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Kurz darauf habe sich ein Verdächtiger mit einer ausländischen Nummer bei der Parkverwaltung gemeldet und behauptet, die Urnen gefunden zu haben, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Verdächtige überlegte es sich allerdings anders und forderte noch eine Zahlung für die Rückgabe der Urnen. Wie viel Geld er will, wurde nicht bekannt.

Nilai liegt südlich der Hauptstadt von Malaysia:

„Die Polizei arbeitet aktiv daran, den Verdächtigen aufzuspüren“, betonte der Sprecher. Die Ermittlungen laufen bereits seit Ende Februar. Die Polizei führt den Fall unter anderem als Diebstahl, Erpressung und Störung der Totenruhe.

Nicht einziger Fall
Erst vor wenigen Tagen war ein ähnlicher Fall aus Kulai im südlichen Bundesstaat Johor bekannt geworden, bei dem mehr als 20 Urnen aus einem Kolumbarium gestohlen worden sein sollen.

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