Polizistinnen bei Befragung mit Messer attackiert

Zwei Polizistinnen sind am Montagnachmittag bei einem Einsatz nach einem vermeintlichen Brand in einem Wohnhaus im oststeirischen Grafendorf bei Hartberg teils schwer verletzt worden. Eine Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, war mit einem Küchenmesser auf die Beamtinnen losgegangen.
Eine der beiden Polizistinnen wurde dabei am Oberarm schwer, die andere an der Hand leicht verletzt, wie am Dienstag bekannt wurde. Die Beamtinnen waren gegen 16 Uhr zu dem Wohnhaus gerufen worden, weil Rauch aus dem Schlafzimmer des im Haus lebenden Ehepaares wahrgenommen wurde.
Amtshandlung eskaliert
Die Polizistinnen trafen auf die offensichtlich verletzte 54-jährige Bewohnerin. Sie wollten die Frau befragen, doch da ging diese plötzlich mit dem Messer auf die beiden los. Trotz der Verletzungen konnten die Beamtinnen die Angreiferin überwältigen und festnehmen.
Frau hatte eigene Matratze in Brand gesetzt
Sie wurde nach einer medizinischen Versorgung im LKH Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Zuvor dürfte sie selbst in ihrem Schlafzimmer die Matratze des Betts angezündet und sich dabei verletzt haben.
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