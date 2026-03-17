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Kate verteilte am St. Patrick‘s Day fleißig Klee

Royals
17.03.2026 15:09
(Bild: AP/Richard Pohle)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es ist schon eine liebgewonnene Tradition, die Prinzessin Kate nach ihrer Krebserkrankung wieder aufgenommen hat: Am Dienstag besuchte die Prinzessin von Wales die Parade der Irish Guards anlässlich des St. Patrick‘s Day in Hampshire und verteilte fleißig Klee. Auch an Wolfshund „Seamus“.

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Zu Ehren des irischen Nationalfeiertags trug Kate auch dieses Jahr wieder Grün. Zu einem dunkelgrünen Mantel kombinierte die Prinzessin von Wales einen grünen Hut mit Schleife sowie einen schwarzen Gürtel und Schal sowie schwarze Handschuhe und Stiefel mit Absatz. Ihre lange, dunkelbraune Mähne hatte Kate an diesem Tag zu einem elegant geflochtenen Knoten am Hinterkopf zusammengebunden.

Klee für Kate – und für „Seamus“
Und weil es einfach eine schöne Tradition ist, trug Kate am Revers des Mantels nicht nur eine goldene Cartier-Brosche in Form eines Kleeblatts, sondern auch ein Sträußchen frischen Klees, das ihr bei ihrer Ankunft feierlich überreicht worden war.

Prinzessin Kate trug zu Ehren des St. Patrick‘s Day Grün und ließ sich einen kleinen Strauß Klee ...
Prinzessin Kate trug zu Ehren des St. Patrick‘s Day Grün und ließ sich einen kleinen Strauß Klee an das Revers ihres Mantels heften.(Bild: AP/Richard Pohle)
Anschließend ließ es sich Kate nicht nehmen, selbst Klee-Sträußchen an die Offiziere zu ...
Anschließend ließ es sich Kate nicht nehmen, selbst Klee-Sträußchen an die Offiziere zu verteilen.(Bild: AP/Richard Pohle)

Das Kleeblatt gilt als ein zentrales Symbol der irischen Identität, weshalb es besonders am St. Patrick‘s Day von großer Bedeutung ist. Selbst Wolfshund „Seamus“, der die Militärparade an diesem Tag anführen sollte, bekam von Kate Kleeblätter auf seinen Umhang geheftet, bevor die 44-Jährige weitere Sträußchen an die Offiziere der Irish Guards austeilte.

Und natürlich wurde auch Wolfshund „Seamus“ mit Klee ausgestattet.
Und natürlich wurde auch Wolfshund „Seamus“ mit Klee ausgestattet.(Bild: AP/Alastair Grant)
Kate ist Offizier der Irish Guards und genoss diesen Solo-Auftritt am Dienstag ganz eindeutig.
Kate ist Offizier der Irish Guards und genoss diesen Solo-Auftritt am Dienstag ganz eindeutig.(Bild: AP/Richard Pohle)

Kate machte Mädchen glücklich
Fotos zeigten Kate zudem beim Plaudern und Scherzen mit den Offizieren. Und für das Mädchen, das ihr einen Blumenstrauß überreicht hatte, nahm sich die Dreifach-Mama Kate natürlich besonders viel Zeit.

Traditionell endet die jährliche Feier mit einem königlichen Gruß der Prinzessin von Wales, während die Gardisten an ihr vorbeimarschieren.

Prinzessin Kate plauderte mit einem Mädchen, das ihr einen Blumenstrauß überreicht hatte.
Prinzessin Kate plauderte mit einem Mädchen, das ihr einen Blumenstrauß überreicht hatte.(Bild: AP/Richard Pohle)
Und beobachtete dann freudenstrahlend die Parade der Gardisten.
Und beobachtete dann freudenstrahlend die Parade der Gardisten.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Wolfshund „Seamus“ führte die Parade an.
Wolfshund „Seamus“ führte die Parade an.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Heuer kein Guiness für Kate?
Kate wird am St. Patrick‘s Day außerdem Soldaten für langjährige Dienstzeit und tadelloses Verhalten Medaillen verleihen. Zusätzlich trifft sie die „Mini Micks“, junge Kadetten aus Nordirland.

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Ob sich die Prinzessin auch heuer nach der Parade ein Guiness mit den Gardisten gönnen wird, das ist allerdings fraglich. Erst in der letzten Woche verriet Kate nämlich, dass sie nach ihrer Krebserkrankung auf Alkohol verzichtet. 

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