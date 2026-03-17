Kate verteilte am St. Patrick‘s Day fleißig Klee

Es ist schon eine liebgewonnene Tradition, die Prinzessin Kate nach ihrer Krebserkrankung wieder aufgenommen hat: Am Dienstag besuchte die Prinzessin von Wales die Parade der Irish Guards anlässlich des St. Patrick‘s Day in Hampshire und verteilte fleißig Klee. Auch an Wolfshund „Seamus“.
Zu Ehren des irischen Nationalfeiertags trug Kate auch dieses Jahr wieder Grün. Zu einem dunkelgrünen Mantel kombinierte die Prinzessin von Wales einen grünen Hut mit Schleife sowie einen schwarzen Gürtel und Schal sowie schwarze Handschuhe und Stiefel mit Absatz. Ihre lange, dunkelbraune Mähne hatte Kate an diesem Tag zu einem elegant geflochtenen Knoten am Hinterkopf zusammengebunden.
Klee für Kate – und für „Seamus“
Und weil es einfach eine schöne Tradition ist, trug Kate am Revers des Mantels nicht nur eine goldene Cartier-Brosche in Form eines Kleeblatts, sondern auch ein Sträußchen frischen Klees, das ihr bei ihrer Ankunft feierlich überreicht worden war.
Das Kleeblatt gilt als ein zentrales Symbol der irischen Identität, weshalb es besonders am St. Patrick‘s Day von großer Bedeutung ist. Selbst Wolfshund „Seamus“, der die Militärparade an diesem Tag anführen sollte, bekam von Kate Kleeblätter auf seinen Umhang geheftet, bevor die 44-Jährige weitere Sträußchen an die Offiziere der Irish Guards austeilte.
Kate machte Mädchen glücklich
Fotos zeigten Kate zudem beim Plaudern und Scherzen mit den Offizieren. Und für das Mädchen, das ihr einen Blumenstrauß überreicht hatte, nahm sich die Dreifach-Mama Kate natürlich besonders viel Zeit.
Traditionell endet die jährliche Feier mit einem königlichen Gruß der Prinzessin von Wales, während die Gardisten an ihr vorbeimarschieren.
Heuer kein Guiness für Kate?
Kate wird am St. Patrick‘s Day außerdem Soldaten für langjährige Dienstzeit und tadelloses Verhalten Medaillen verleihen. Zusätzlich trifft sie die „Mini Micks“, junge Kadetten aus Nordirland.
Ob sich die Prinzessin auch heuer nach der Parade ein Guiness mit den Gardisten gönnen wird, das ist allerdings fraglich. Erst in der letzten Woche verriet Kate nämlich, dass sie nach ihrer Krebserkrankung auf Alkohol verzichtet.
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