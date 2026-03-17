Kate verteilte am St. Patrick‘s Day fleißig Klee

Das Kleeblatt gilt als ein zentrales Symbol der irischen Identität, weshalb es besonders am St. Patrick‘s Day von großer Bedeutung ist. Selbst Wolfshund „Seamus“, der die Militärparade an diesem Tag anführen sollte, bekam von Kate Kleeblätter auf seinen Umhang geheftet, bevor die 44-Jährige weitere Sträußchen an die Offiziere der Irish Guards austeilte.