Hiobsbotschaft: Langer Ausfall bei Sturm!

Bittere Nachrichten für Meister Sturm! Denn: Belmin Beganovic hat es doch schlimmer als befürchtet erwischt. Die Stürmer-Rakete zog sich am letzten Sonntag beim Foul des Austrianers Philipp Wiesinger eine schwere Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu. In der Meistergruppe wird der 21-Jährige kein Spiel mehr bestreiten können.
Sturm muss im Titelkampf auf Belim Beganovic verzichten. Laut Sturm wird der Stürmer mehrere Wochen fehlen, die Meistergruppe ist für ihn jedenfalls gelaufen. Vor einer Woche strahlte er im Interview mit der „Krone“ noch: „Die Vorfreude auf die Meistergruppe ist schon extrem groß, jetzt haben wir die wichtigsten Spiele vor der Brust. Wir glauben alle an uns, hoffentlich klappt es mit dem Titel.“ Doch im Titelkampf ist er jetzt nur mehr Zuschauer.
„Nach dem harten Einsteigen gegen Belmin am Sonntag hatten wir schon befürchtet, dass es eine ernstere Verletzung sein wird. Diese Befürchtung hat sich nun bestätigt, was sowohl für die Mannschaft als auch für Belmin selbst in dieser Phase extrem bitter ist. Seine Dynamik und sein enormes Tempo werden uns in den kommenden Wochen fehlen, aber ich bin davon überzeugt, dass er bei uns medizinisch bestens betreut wird und schon bald wieder am Platz stehen kann“, kommentierte Sportchef Michael Parensen den Ausfall. Für den pfeilschnellen Stürmer ist es schon die zweite schwere Verletzung in dieser Saison, bereits im Herbst war er aufgrund einer Sprunggelenksverletzung 35 Tage außer Gefecht.
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