Hiobsbotschaft: Langer Ausfall bei Sturm!

„Nach dem harten Einsteigen gegen Belmin am Sonntag hatten wir schon befürchtet, dass es eine ernstere Verletzung sein wird. Diese Befürchtung hat sich nun bestätigt, was sowohl für die Mannschaft als auch für Belmin selbst in dieser Phase extrem bitter ist. Seine Dynamik und sein enormes Tempo werden uns in den kommenden Wochen fehlen, aber ich bin davon überzeugt, dass er bei uns medizinisch bestens betreut wird und schon bald wieder am Platz stehen kann“, kommentierte Sportchef Michael Parensen den Ausfall. Für den pfeilschnellen Stürmer ist es schon die zweite schwere Verletzung in dieser Saison, bereits im Herbst war er aufgrund einer Sprunggelenksverletzung 35 Tage außer Gefecht.