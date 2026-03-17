Aniston-Ex Theroux: Baby war „nicht ganz geplant“

Bloom plauderte außerdem über den Moment, in dem sie die Baby-Bombe platzen ließ. Theroux sei an jenem Tag bis spät in die Nacht vor der Kamera gestanden. „Ich musste warten, bis er am nächsten Morgen aufgewacht ist“, erinnerte sie sich nun zurück. Das habe sehr an ihrer Geduld gezehrt, lachte sie: „Es war schon fast Mittag und ich dachte mir: ,Bitte, steh auf!‘“