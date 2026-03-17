Aniston-Ex Theroux: Baby war „nicht ganz geplant“

Schon vor Weihnachten haben Justin Theroux und seine Ehefrau Nicole Brydon Bloom die Baby-Bombe bei einem Auftritt am Red Carpet platzen lassen. Jetzt plauderte die Schauspielerin erstmals über die Schwangerschaft und verriet: Geplant war der Nachwuchs eigentlich nicht ...
In der „Today“-Show plauderte Nicole Brydon Bloom nun über die Familienplanung mit Justin Theroux. Sowohl für den Aniston-Ex, als auch für die Schauspielerin ist es der erste Nachwuchs. „Uns geht es gut“, verriet die 31-Jährige nun.
Überraschung für Theroux
Sie und ihr Ehemann seien dankbar für die Schwangerschaft, auch wenn diese eine Überraschung war. „Wir hatten es nicht ganz geplant“, schmunzelte sie. Die Vorfreude darauf, den Nachwuchs bald in den Armen halten zu dürfen, sei dafür umso größer – vor allem beim Papa in spe.
Bloom plauderte außerdem über den Moment, in dem sie die Baby-Bombe platzen ließ. Theroux sei an jenem Tag bis spät in die Nacht vor der Kamera gestanden. „Ich musste warten, bis er am nächsten Morgen aufgewacht ist“, erinnerte sie sich nun zurück. Das habe sehr an ihrer Geduld gezehrt, lachte sie: „Es war schon fast Mittag und ich dachte mir: ,Bitte, steh auf!‘“
„War eine Teamleistung“
Doch dann habe sie sich nicht getraut, sofort mit den Neuigkeiten herauszuplatzen. Im Gegenteil! Sie habe sie gedacht: „Er braucht erst mal seinen Kaffee“, schilderte Bloom. „Also saß ich einfach nur da und wartete.“
Beim gemeinsamen Frühstück habe sie ihrem Schatz die schöne Nachricht schließlich überbracht. Theroux‘ Reaktion? Der Schauspieler habe verblüfft „Wie?“ gefragt. „Und ich meinte: ,Nun, ich kann es dir erklären. Es war eine Teamleistung“, lachte die „Paradise“-Darstellerin.
Erst Hochzeit, jetzt ein Baby
Justin Theroux war von 2015 bis 2018 mit Jennifer Aniston verheiratet. Im letzten März gab der Schauspielerin Nicole Brydon Bloom, Tochter des NBC-News-Reporters David Bloom, der 2003 im Alter von nur 39 Jahren während eines Einsatzes im Irak an einer Lungenembolie verstorben war, das Jawort.
Kennengelernt hatten sich Theroux und Bloom Anfang 2023 in New York. Erste gemeinsame Fotos entstanden im exklusiven Members-Club Zero Bond, gemeinsam mit prominenten Freunden wie Louisa Jacobson (Tochter von Meryl Streep) und „Queer Eye“-Star Tan France. Noch im selben Jahr machten Theroux und Bloom ihre Liebe auf Instagram offiziell.
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