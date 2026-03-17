Aus Bett gezerrt! Kicker und Familie ausgeraubt

Horror-Nacht für Roma-Kicker Neil El Aynaoui und seine Familie. In der Nacht auf Dienstag wurden sie nämlich Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.
Gegen 3 Uhr entwickelte sich die Nacht für den Roma-Kicker und seine Familie zum Albtraum, wie der „Corriere dello Sport“ berichtet! Eine Band von sechs schwarz gekleideten, bewaffneten Männern drang in das Haus von El Aynaoui in Rom ein.
„Ihr müsst still sein“
Sie zerrten den 24-Jährigen, seine Partnerin, seine Mutter sowie seinen Bruder und dessen Lebensgefährtin aus den Betten und sperrten sie in ein Zimmer ein. Anschließend durchkämmten sie die verschiedenen Räume und stahlen Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro, eine Rolex im Wert von 6.000 Euro und mehrere Designerhandtaschen.
„Ihr müsst still sein“, drohten die Räuber der Familie. Die Gruppe verdeckte ihre Gesichter unter Sturmhauben. Nachdem sie sich aus dem Staub gemacht hatten, konnte El Aynaoui die Polizei verständigen. Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen.
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