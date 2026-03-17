Aus Bett gezerrt! Kicker und Familie ausgeraubt

„Ihr müsst still sein“

Sie zerrten den 24-Jährigen, seine Partnerin, seine Mutter sowie seinen Bruder und dessen Lebensgefährtin aus den Betten und sperrten sie in ein Zimmer ein. Anschließend durchkämmten sie die verschiedenen Räume und stahlen Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro, eine Rolex im Wert von 6.000 Euro und mehrere Designerhandtaschen.