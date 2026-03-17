Versuchter Mord: Zwei Messerstecher festgenommen!

Beide Vorfälle liegen schon einige Tage zurück. Die Polizei gab erst am Dienstag Details zu diesen bekannt. Die Bluttat in Schwaz ereignete sich demnach bereits am 9. März. In den Abendstunden war es dort in einem Park zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Türken im Alter von 28 und 34 Jahren gekommen. Grund waren offenbar bereits länger zurückliegende Unstimmigkeiten, wie die Ermittler schildern.