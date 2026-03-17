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Cotti Coffi

Macht dieser Billigladen die Kaffeebranche nervös?

Kulinarik
17.03.2026 14:39
Die chinesische Billigkette ist noch nicht in Österreich angekommen.
Die chinesische Billigkette ist noch nicht in Österreich angekommen.(Bild: Krone kreativ)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Ein Laden in Leipzig, weitere in Hamburg, Düsseldorf und Köln – Cotti Coffee hat die ersten Lokale in Deutschland bereits eröffnet. Österreich? Bislang noch Fehlanzeige. Wie heimische Konkurrenten die chinesische Billig-Kette sehen und ob sie vor ihr Angst haben, hat Krone+ erfragt.

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18.000 Filialen auf dieser Welt! Und Sie haben noch nie was von Cotti Coffee gehört? Kein Wunder, die chinesische Billig-Kaffeekette gibt es in Österreich noch nicht. Und auch in Deutschland sind gerade einmal vier Lokale offen: Berlin, Hamburg, Köln und Düsseldorf. Dunkle Materialien, wenige Sitzplätze, kein ausgeprägtes Aufenthaltskonzept. Alles wird darauf ausgerichtet, dem Kunden einen Kaffee zu verkaufen und ihn danach schnell loszuwerden. Ein Konzept, das in China voll aufgeht. Ein Großteil des Filialnetzes spannt sich im asiatischen Raum auf, in China ist man hinter Luckin Coffee (siehe Grafik) bereits die Nummer zwei.

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