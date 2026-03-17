Macht dieser Billigladen die Kaffeebranche nervös?

Ein Laden in Leipzig, weitere in Hamburg, Düsseldorf und Köln – Cotti Coffee hat die ersten Lokale in Deutschland bereits eröffnet. Österreich? Bislang noch Fehlanzeige. Wie heimische Konkurrenten die chinesische Billig-Kette sehen und ob sie vor ihr Angst haben, hat Krone+ erfragt.
18.000 Filialen auf dieser Welt! Und Sie haben noch nie was von Cotti Coffee gehört? Kein Wunder, die chinesische Billig-Kaffeekette gibt es in Österreich noch nicht. Und auch in Deutschland sind gerade einmal vier Lokale offen: Berlin, Hamburg, Köln und Düsseldorf. Dunkle Materialien, wenige Sitzplätze, kein ausgeprägtes Aufenthaltskonzept. Alles wird darauf ausgerichtet, dem Kunden einen Kaffee zu verkaufen und ihn danach schnell loszuwerden. Ein Konzept, das in China voll aufgeht. Ein Großteil des Filialnetzes spannt sich im asiatischen Raum auf, in China ist man hinter Luckin Coffee (siehe Grafik) bereits die Nummer zwei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.