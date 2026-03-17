Macht dieser Billigladen die Kaffeebranche nervös?

18.000 Filialen auf dieser Welt! Und Sie haben noch nie was von Cotti Coffee gehört? Kein Wunder, die chinesische Billig-Kaffeekette gibt es in Österreich noch nicht. Und auch in Deutschland sind gerade einmal vier Lokale offen: Berlin, Hamburg, Köln und Düsseldorf. Dunkle Materialien, wenige Sitzplätze, kein ausgeprägtes Aufenthaltskonzept. Alles wird darauf ausgerichtet, dem Kunden einen Kaffee zu verkaufen und ihn danach schnell loszuwerden. Ein Konzept, das in China voll aufgeht. Ein Großteil des Filialnetzes spannt sich im asiatischen Raum auf, in China ist man hinter Luckin Coffee (siehe Grafik) bereits die Nummer zwei.