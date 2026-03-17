Teyana Taylor brach nach Oscar-Ausraster Schweigen

Teyana Taylor hat sich bei den Oscars lautstark mit einem Security-Mitarbeiter angelegt. Doch was war wirklich passiert? Die Schauspielerin brach zu dem Vorfall jetzt ihr Schweigen.
Die „One Battle After Another‘-Darstellerin, die in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ bei den Academy-Awards nominiert war, aber leer ausging, erklärte, dass es ihr nach dem Vorfall im Dolby Theatre in Los Angeles am Sonntagabend zwar gut gehe, sie aber noch ziemlich sauer sei. Sie kritisierte einen Sicherheitsmitarbeiter scharf, weil dieser sie bei den Oscars angefasst hatte.
„Es gibt immer diesen einen“
„Alle haben Spaß, und die Security war einfach ein bisschen zu viel. Es gibt immer diesen einen. Es gibt nichts zu spekulieren“, sagte Taylor, von „TMZ“ auf die Situation angesprochen.
Allerdings höre der Spaß für sie recht schnell auf, wenn Grenzen überschritten werden, so Taylor weiter: „Das Erste, was die Leute tun, ist, Vermutungen aufzustellen, aber am Ende des Tages toleriere ich einfach keine Respektlosigkeit – besonders wenn sie unbegründet und unprovoziert ist.“
Taylor beschimpfte Security-Mann
Doch was war passiert? Ein Video der Oscar-Nacht zeigt, wie Taylor hinter den Kulissen versucht, durch die Menge zu kommen, nachdem sie zuvor mit ihren Co-Stars auf der Bühne gewesen war, um den Preis für den besten Film entgegenzunehmen.
In dem Clip ist zu hören, wie sie rief: „Du bist ein Mann, der seine Hände an eine Frau legt ... Du bist sehr unhöflich. Du bist sehr unhöflich. Du bist sehr unhöflich.“
Die Szene wurde nach der Oscar-Gala vielfach auf den sozialen Medien geteilt:
Einem besorgten Zuschauer erklärte sie: „Er hat seine Hände an eine Frau gelegt.“ Und schimpfte weiter: „Er hat mich buchstäblich geschubst. Er hat sie fast auch geschubst.“ In dem Video ist zudem zu hören, wie Taylor zu den Umstehenden sagt: „Fasst mich nicht an, schubst mich nicht, drückt mich nicht.“
Laut „TMZ“ versuchte die 35-jährige Schauspielerin, gemeinsam mit Pam Abdy, Co-Chefin von Warner Bros., wieder auf die Bühne zu gelangen, als ein Sicherheitsmitarbeiter sie aufhalten wollte.
Oscar ging an Amy Madigan
Während „One Battle After Another“ den Preis als bester Film gewann, ging Teyana Taylor in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ leer aus. Der Oscar ging stattdessen an „Weapons“-Star Amy Madigan – 40 Jahre nach ihrer ersten Nominierung.
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