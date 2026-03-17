Teyana Taylor brach nach Oscar-Ausraster Schweigen

Die „One Battle After Another‘-Darstellerin, die in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ bei den Academy-Awards nominiert war, aber leer ausging, erklärte, dass es ihr nach dem Vorfall im Dolby Theatre in Los Angeles am Sonntagabend zwar gut gehe, sie aber noch ziemlich sauer sei. Sie kritisierte einen Sicherheitsmitarbeiter scharf, weil dieser sie bei den Oscars angefasst hatte.