Mann stirbt durch herabfallende Trümmerteile

Am Dienstag gingen Trümmer nach Regierungsangaben im Stadtteil Bani Yas in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate nieder. Dabei soll ein Pakistaner ums Leben gekommen sein. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi erklärte, dass von den Emiraten aus die iranische Insel Kharg angegriffen worden sei. Die Regierung in Abu Dhabi bestreitet das.