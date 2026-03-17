Mann stirbt durch herabfallende Trümmerteile

Durch Trümmerteile einer abgefangenen Rakete ist in Abu Dhabi ein Mensch ums Leben gekommen.
Seit Beginn des Kriegs hat der Iran bereits mehr als 1900 Raketen und Drohnen auf die Vereinigten Arabischen Emirate abgefeuert – mehr als auf jedes andere von Teheran attackierte Land.
Am Dienstag gingen Trümmer nach Regierungsangaben im Stadtteil Bani Yas in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate nieder. Dabei soll ein Pakistaner ums Leben gekommen sein. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi erklärte, dass von den Emiraten aus die iranische Insel Kharg angegriffen worden sei. Die Regierung in Abu Dhabi bestreitet das.
Verletzte in Kuwait
Im Golfstaat Kuwait wurden unterdessen nach Angaben des Gesundheitsministeriums zwei Mitarbeiter einer Notaufnahme durch herabfallende Trümmerteile verletzt. Die medizinischen Angestellten seien an ihrem Arbeitsplatz in einer Notfallambulanz verletzt worden, erklärte das Ministerium. Ihr Zustand sei stabil.
Hintergrund
Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, auf US-Stützpunkte in der Region sowie auf mehrere Golfstaaten, darunter auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait.
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