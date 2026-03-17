Bär taucht in Live-Bericht über Bären-Attacke auf

Myers selbst hatte das Tier, das hinter einem Anhänger neben einer Garage kauerte, nicht gesehen. Dafür aber die Moderatorin Megan Telles im Studio, die mit ihrem Arm wedelte und mit Entsetzen in der Stimme verkündete: „Ja, wir sehen alle den Bären rechts über ihrer Schulter.“ Sofort stand die Live-Schalte wieder und Myers berichtete mit nervösem Blick hinter sich weiter: „Wir dachten, die Bärin geht in die aufgestellte Falle – aber jetzt kommt er hervor. Es kann sein, dass wir gleich ins Auto fliehen müssen.“