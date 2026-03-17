Großer Auftritt im TV
Bär taucht in Live-Bericht über Bären-Attacke auf
Die Live-Schalte einer Reporterin im südkalifornischen Monrovia ging jetzt viral. Denn Erin Myers hatte vor der Kamera des Senders „KTLA“ gerade ihren Bericht über eine Bären-Attacke in der Gegend angekündigt, als hinter ihr plötzlich eine riesige Schwarzbärin ins Bild kam – und für Entsetzensschreie aus dem Studio sorgte.
Myers selbst hatte das Tier, das hinter einem Anhänger neben einer Garage kauerte, nicht gesehen. Dafür aber die Moderatorin Megan Telles im Studio, die mit ihrem Arm wedelte und mit Entsetzen in der Stimme verkündete: „Ja, wir sehen alle den Bären rechts über ihrer Schulter.“ Sofort stand die Live-Schalte wieder und Myers berichtete mit nervösem Blick hinter sich weiter: „Wir dachten, die Bärin geht in die aufgestellte Falle – aber jetzt kommt er hervor. Es kann sein, dass wir gleich ins Auto fliehen müssen.“
Hier sehen Sie den Live-Bericht auf Youtube:
Zweiter Bärenvorfall für Moderatorin
Doch die Bärin, die seit Monaten unter dem Haus im Hintergrund lebt und dort auch ein Junges haben soll, entschloss sich für einen Spaziergang über den Bürgersteig durch die Nachbarschaft. Myers erklärte dann, was man machen sollte, wenn man auf einen Bären trifft: „Nicht weglaufen, sogar ganz langsam rückwärts von ihm weg.“ Um dann zu enthüllen, dass „es schon das zweite Mal ist, dass in einer meiner Live-Schaltungen ein Bär aufgetaucht ist“.
Es passiert häufiger, dass sich im bergig-waldigen Osten von Los Angeles Bären in die Nachbarschaft verirren. Deshalb wissen die Behörden nicht, ob es die kamerageile Bären-Mama war, die am Abend zuvor eine Fußgängerin mit Hund angegriffen hatte. Beamte des kalifornischen Department of Fish and Wildlife sind vor Ort und versuchen, die Bärin und ihr Baby einzufangen und zurück in die Wildnis zu befördern.
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