Flughunde: So leben die Könige der Dunkelheit

Wenn in den Tropen die Luft schwer wird und die Dämmerung den Tag ausblendet, beginnt ihre Zeit. Lautlos lösen sich die dunklen Körper aus den Baumkronen, erst vereinzelt, dann in Schwärmen. Für viele wirken Flughunde unheimlich – dabei sind sie friedliche Vegetarier und gehören zu den fleißigsten Nachtarbeitern unseres Planeten.