Zaha, die Große

Schon zu Lebzeiten war die irakisch-britische Architektin weltberühmt. Bis zu ihrem unerwartet frühen Tod mit 65 Jahren im Jahr 2016 konnte sie mit ihren Büros mehr als 75 architektonische Projekte realisieren. Zu ihren bekanntesten Bauten zählen u. a. das Guangzhou Opernhaus in China (2010), das London Aquatics Centre für die Olympischen Spiele 2012, das Heydar-Aliyev-Zentrum in Baku (2012), Galaxy Soho in Peking (2013), das Hafenhaus in Antwerpen (2016) und das Hotel Opus in Dubai (2020). Hadid setzte sich auch vehement für mehr weibliche Kolleginnen ein. Sie lehrte neben der Angewandten auch in Harvard, Yale, Columbia und in Hamburg. Ihr langjähriger Partner Patrik Schumacher führt mit Zaha Hadid Architects weiterhin große Kultur-, Unternehmens-, Wissenschafts-, Sport- und Infrastrukturprojekte auf der ganzen Welt aus.