„Mehr Jojo-Effekte!“ F1-Champ Norris ahnt Übles

Norris startet als Titelverteidiger in die Saison, er hatte die WM im Vorjahr zwei Punkte vor dem viermaligen Champion Max Verstappen im Red Bull gewonnen. Die Nummer 1, die dem Weltmeister vorbehalten ist, auf dem Auto zu tragen, sei schon cool, meinte Norris. Sein Ehrgeiz, weiter zu gewinnen, sei aber noch gleich groß. „Ich werde versuchen, so viele Titel wie möglich zu gewinnen“, versicherte der 26-Jährige. „Wenn ich es nie mehr schaffe, bin ich auch glücklich. Ich habe es einmal geschafft.“ Nicht viele Menschen würden ihr Lebensziel erreichen. „Ich habe mein Lebensziel erreicht, das macht mich stolz.“