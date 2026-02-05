Diebe stahlen Felgen im Wert von 60.000 Euro

An der Grenze klickten die Handschellen

Laut Polizei wurden die Rumänen dann in mehreren europäischen Staaten (Schweden, Großbritannien, Rumänien und Slowenien) festgenommen und zum Teil nach Österreich ausgeliefert – gegen einen der Verdächtigen läuft ein Verfahren in seinem Heimatland. Einer der Tatverdächtigen wurde erst Mitte Jänner 2026 an der ungarisch-slowenischen Grenze festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Die Täter hatten es vorwiegend auf Pkw der Marken Mercedes und BMW abgesehen. Die abmontierten Kompletträder brachten sie nach Rumänien und dürften sie dort weiterverkauft haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.