Diebe stahlen Felgen im Wert von 60.000 Euro

Die steirische Polizei konnte fünf Rumänen ausforschen, die bei steirischen Autohändlern Felgen im Wert von insgesamt 60.000 Euro gestohlen haben. Mittels europäischem Haftbefehl wurden die Männer in verschiedenen Ländern festgenommen.
Im Herbst 2023 trauten so manche Autohändler in der Ost- und Südsteiermark ihren Augen nicht: Sie fanden bei ihren Geschäften mit Ziegelsteinen aufgebockte Autos vor – die Räder waren über Nacht abmontiert worden und verschwunden. Das Landeskriminalamt Steiermark nahm in vier Fällen die Ermittlungen auf.
Nach umfangreichen Erhebungen und Spurenauswertungen erwiesen sich fünf rumänische Staatsbürger als Tatverdächtige. Die Männer zwischen 20 und 35 Jahren wurden per europäischem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben.
An der Grenze klickten die Handschellen
Laut Polizei wurden die Rumänen dann in mehreren europäischen Staaten (Schweden, Großbritannien, Rumänien und Slowenien) festgenommen und zum Teil nach Österreich ausgeliefert – gegen einen der Verdächtigen läuft ein Verfahren in seinem Heimatland. Einer der Tatverdächtigen wurde erst Mitte Jänner 2026 an der ungarisch-slowenischen Grenze festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.
Die Täter hatten es vorwiegend auf Pkw der Marken Mercedes und BMW abgesehen. Die abmontierten Kompletträder brachten sie nach Rumänien und dürften sie dort weiterverkauft haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.
Inzwischen wurden bereits mehrere der Täter in Graz zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.