Autos aufgebockt

Diebe stahlen Felgen im Wert von 60.000 Euro

Steiermark
05.02.2026 13:12
Die Diebesbande schlug bei mehreren steirischen Autohändlern zu.
Die Diebesbande schlug bei mehreren steirischen Autohändlern zu.(Bild: LPD Steiermark)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die steirische Polizei konnte fünf Rumänen ausforschen, die bei steirischen Autohändlern Felgen im Wert von insgesamt 60.000 Euro gestohlen haben. Mittels europäischem Haftbefehl wurden die Männer in verschiedenen Ländern festgenommen.

0 Kommentare

Im Herbst 2023 trauten so manche Autohändler in der Ost- und Südsteiermark ihren Augen nicht: Sie fanden bei ihren Geschäften mit Ziegelsteinen aufgebockte Autos vor – die Räder waren über Nacht abmontiert worden und verschwunden. Das Landeskriminalamt Steiermark nahm in vier Fällen die Ermittlungen auf.

Nach umfangreichen Erhebungen und Spurenauswertungen erwiesen sich fünf rumänische Staatsbürger als Tatverdächtige. Die Männer zwischen 20 und 35 Jahren wurden per europäischem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben.

Böse Überraschung für Autohändler
Böse Überraschung für Autohändler(Bild: LPD Steiermark)

An der Grenze klickten die Handschellen
Laut Polizei wurden die Rumänen dann in mehreren europäischen Staaten (Schweden, Großbritannien, Rumänien und Slowenien) festgenommen und zum Teil nach Österreich ausgeliefert – gegen einen der Verdächtigen läuft ein Verfahren in seinem Heimatland. Einer der Tatverdächtigen wurde erst Mitte Jänner 2026 an der ungarisch-slowenischen Grenze festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Die Täter hatten es vorwiegend auf Pkw der Marken Mercedes und BMW abgesehen. Die abmontierten Kompletträder brachten sie nach Rumänien und dürften sie dort weiterverkauft haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. 

Inzwischen wurden bereits mehrere der Täter in Graz zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

