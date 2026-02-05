Vorteilswelt
Volksbefragung zum Heer: Kosten, Umfragen und Sinn

Innenpolitik
05.02.2026 12:43
Die Meinung der Bevölkerung ist auch ohne Umfrage klar: 67 Prozent sprechen sich für eine ...
Die Meinung der Bevölkerung ist auch ohne Umfrage klar: 67 Prozent sprechen sich für eine Verlängerung der Wehrpflicht aus.(Bild: Getmilitaryphotos - stock.adobe.com)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Der Wunsch einer Volksbefragung über die Verlängerung der Wehrpflicht von Bundeskanzler Christian Stocker kam sowohl für die Koalitionspartner als auch für die eigenen Parteikollegen überraschend. Krone+ hat sich angesehen, ob eine Volksbefragung Sinn macht, was sie kosten würde und wie bisherige Begehren, Befragungen und Abstimmungen ausgingen.

Volksbefragungen sind in Österreich äußerst selten. Erst einmal ließen Politiker die Bevölkerung über ein Thema befragen. Am 20. Jänner 2013 befürworteten 59,7 Prozent der Österreicher den Fortbestand der Wehrpflicht. Auch Volksabstimmungen stehen in Österreich nicht auf der Tagesordnung: Am 5. November 1978 sprach sich das Volk gegen die Nutzung des Kernkraftwerkes Zwentendorf aus. Am 12. Juni 1994 hingegen gab es ein „Ja“ für den Beitritt zur EU.

