Volksbefragung zum Heer: Kosten, Umfragen und Sinn

Volksbefragungen sind in Österreich äußerst selten. Erst einmal ließen Politiker die Bevölkerung über ein Thema befragen. Am 20. Jänner 2013 befürworteten 59,7 Prozent der Österreicher den Fortbestand der Wehrpflicht. Auch Volksabstimmungen stehen in Österreich nicht auf der Tagesordnung: Am 5. November 1978 sprach sich das Volk gegen die Nutzung des Kernkraftwerkes Zwentendorf aus. Am 12. Juni 1994 hingegen gab es ein „Ja“ für den Beitritt zur EU.