Volksbefragung zum Heer: Kosten, Umfragen und Sinn

Der Wunsch einer Volksbefragung über die Verlängerung der Wehrpflicht von Bundeskanzler Christian Stocker kam sowohl für die Koalitionspartner als auch für die eigenen Parteikollegen überraschend. Krone+ hat sich angesehen, ob eine Volksbefragung Sinn macht, was sie kosten würde und wie bisherige Begehren, Befragungen und Abstimmungen ausgingen.
Volksbefragungen sind in Österreich äußerst selten. Erst einmal ließen Politiker die Bevölkerung über ein Thema befragen. Am 20. Jänner 2013 befürworteten 59,7 Prozent der Österreicher den Fortbestand der Wehrpflicht. Auch Volksabstimmungen stehen in Österreich nicht auf der Tagesordnung: Am 5. November 1978 sprach sich das Volk gegen die Nutzung des Kernkraftwerkes Zwentendorf aus. Am 12. Juni 1994 hingegen gab es ein „Ja“ für den Beitritt zur EU.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.