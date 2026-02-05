Albanien hebt TikTok-Sperre wieder auf

Die beiden beteiligten Gruppen hatten sich auf TikTok gegenseitig angefeindet und zu der am Ende tödlichen Schlägerei verabredet. Der Videodienst war daraufhin am 13. März des Vorjahres gesperrt worden – eine Maßnahme, die sich Experten zufolge jedoch als weitgehend wirkungslos erwies: Die meisten Albaner umgingen die Sperre durch die Nutzung von Tunneldiensten (VPN), die es ermöglichen, die eigene IP-Adresse zu verbergen.