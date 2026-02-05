Vorteilswelt
Frage des Tages

Glauben Sie der Regierung bei den Zahlen noch?

Forum
05.02.2026 12:11
Das Budgetdefizit dürfte doch kleiner als angenommen sein, zur Freude der Regierung.
Das Budgetdefizit dürfte doch kleiner als angenommen sein, zur Freude der Regierung.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Die Inflation in Österreich sinkt, das Budgetdefizit ist deutlich niedriger als zunächst angenommen. Der Einfluss der Bundesregierung auf diese Entwicklungen ist bestenfalls vernachlässigbar, dennoch hallt lautes Schulterklopfen durch die Reihen der Regierungsbank. Unsere Frage des Tages vom 5. Februar lautet: „Ständig wechselnde Angaben zu Inflation und Budget: Glauben Sie der Regierung bei den Zahlen noch?“

Ihre Meinung zählt!
Wie groß ist Ihr Vertrauen in die Angaben und Ankündigungen der Bundesregierung? Nehmen Sie die Zahlen der Regierung für bare Münze, oder forschen Sie lieber selbst nach? Überraschen Sie die wechselnden Angaben, oder haben Sie sich bereits auf die sprunghaften Zahlen eingestellt?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

