Die Inflation in Österreich sinkt, das Budgetdefizit ist deutlich niedriger als zunächst angenommen. Der Einfluss der Bundesregierung auf diese Entwicklungen ist bestenfalls vernachlässigbar, dennoch hallt lautes Schulterklopfen durch die Reihen der Regierungsbank. Unsere Frage des Tages vom 5. Februar lautet: „Ständig wechselnde Angaben zu Inflation und Budget: Glauben Sie der Regierung bei den Zahlen noch?“
Wie groß ist Ihr Vertrauen in die Angaben und Ankündigungen der Bundesregierung? Nehmen Sie die Zahlen der Regierung für bare Münze, oder forschen Sie lieber selbst nach? Überraschen Sie die wechselnden Angaben, oder haben Sie sich bereits auf die sprunghaften Zahlen eingestellt?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
