Raus aus der Spirale von Ängsten und Zwängen

Rund 16 Prozent der Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens von einer Angststörung betroffen, etwa zwei Prozent von einer Zwangsstörung. Angst ist zunächst eine gesunde Alarmreaktion, die uns vor Gefahren schützt. Auch kleine Zwänge – wie das Kontrollieren, ob die Tür wirklich versperrt ist – gehören zum Alltag. Krankhaft werden Ängste und Zwänge dann, wenn sie unangemessen stark, häufig oder lang anhaltend auftreten und den Alltag massiv beeinträchtigen.