Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Moderne Therapien

Raus aus der Spirale von Ängsten und Zwängen

Gesund
15.11.2025 14:00
Rund 16 Prozent der Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens von einer Angststörung betroffen.
Rund 16 Prozent der Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens von einer Angststörung betroffen.(Bild: SIAM, stock.adobe.com)

Gefühle von Anspannung, Stress und Kontrollverlust gehören zu den zentralen Parallelen von Angst- und Zwangsstörungen. Betroffene erleben oft einen Kreislauf aus Sorgen und belastenden Gedanken, der den Alltag massiv einschränkt. Doch moderne Behandlungsmethoden eröffnen neue Wege zu mehr Lebensqualität. Sie helfen, Muster zu durchbrechen, innere Ruhe zurückzugewinnen und Schritt für Schritt wieder Selbstvertrauen aufzubauen.

0 Kommentare

Rund 16 Prozent der Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens von einer Angststörung betroffen, etwa zwei Prozent von einer Zwangsstörung. Angst ist zunächst eine gesunde Alarmreaktion, die uns vor Gefahren schützt. Auch kleine Zwänge – wie das Kontrollieren, ob die Tür wirklich versperrt ist – gehören zum Alltag. Krankhaft werden Ängste und Zwänge dann, wenn sie unangemessen stark, häufig oder lang anhaltend auftreten und den Alltag massiv beeinträchtigen.

Vom Alltag zur ständigen Belastung
„Von pathologischer Angst sprechen wir, wenn die Reaktion in objektiv ungefährlichen Situationen auftritt und Betroffene dadurch massiv in ihrem Leben eingeschränkt sind“, erklärt Prof. Priv. Doz. Dr. Michael Bach, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Wien, im Fachmagazin „Ärzte Krone“.

Ähnlich ist es bei Zwängen: „Wenn das Verhalten als aufdrängend, quälend und unsinnig erlebt wird und der Versuch, sich dagegen zu wehren, nur teilweise gelingt, sprechen wir von einer Zwangsstörung.“

Zitat Icon

Die Behandlung sollte konsequent über längere Zeiträume erfolgen – bei Angststörungen mindestens ein Jahr, bei Zwangsstörungen sogar zwei Jahre.

Prof. Priv. Doz. Dr. Michael Bach Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Wien

Bild: Dr. Michael Bach

Zur Diagnostik nutzen Ärzte und Therapeuten gezielte Fragen. Dazu gehört etwa, ob Patienten bestimmte Situationen meiden, Panikattacken ohne erkennbare Bedrohung erleben oder seit Monaten unter ständiger Anspannung leiden. Auch wiederkehrende Gedanken oder Handlungen, die sich nicht unterdrücken lassen, sind ein Hinweis. „Wichtig ist zunächst, organische Ursachen wie Schilddrüsenerkrankungen oder neurologische Störungen auszuschließen“, so Dr. Bach. Erst dann kann eine psychische Diagnose gestellt werden.

Die Psychotherapie ist die wichtigste Säule der Behandlung. Besonders wirksam ist die kognitive Verhaltenstherapie, bei der Betroffene lernen, sich ihren Ängsten schrittweise zu stellen. „Ein zentrales Element ist die sogenannte Exposition – also das bewusste Konfrontieren mit der Angst, um den Teufelskreis aus Vermeidung und Erwartungsangst zu durchbrechen“, betont Dr. Bach.

Das sei für Patienten, die von Zwangsstörungen betroffen sind, zwar anstrengend, aber hochwirksam. Damit die Behandlung nachhaltig wirkt, sollten auch prägende Erfahrungen wie Kränkungen, Zurückweisungen oder Traumata aufgearbeitet werden. Sie können nämlich ungünstige Stressmuster fördern und so das Risiko für Angst- und Zwangsstörungen erhöhen.

In vielen Fällen werden zusätzlich Antidepressiva eingesetzt, die auf das Serotoninsystem wirken. Bei Angststörungen haben sich Wirkstoffe wie Sertralin oder Escitalopram bewährt, bei Zwangsstörungen ebenfalls serotonerge Antidepressiva – allerdings oft in höherer Dosierung und mit längerer Anlaufzeit. „Die Behandlung sollte konsequent über längere Zeiträume erfolgen – bei Angststörungen mindestens ein Jahr, bei Zwangsstörungen sogar zwei Jahre“, erklärt Dr. Bach. Kurzzeitig können auch Beruhigungsmittel eingesetzt werden.

Porträt von Susanne Zita
Susanne Zita
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Menopause verstehen
So kommen Frauen gut durch die Wechseljahre
Digitaler Sehstress
Darum werden wir immer kurzsichtiger
Multiple Sklerose
Diese neuen Therapien geben Hoffnung
Bezahlte Anzeige
„Krone“-Gesund Talk
Warum Männer zu selten zur Vorsorge gehen
Darmkrebs verhindern
Ab 45 empfohlen: Diese Vorsorge-Methoden gibt es
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.426 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
84.257 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
78.915 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
651 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Gesund
Moderne Therapien
Raus aus der Spirale von Ängsten und Zwängen
Krone Plus Logo
Über 50 Marathons
Markus (33): Extremsportler trotz Typ-1-Diabetes
E-Zigaretten beliebt
WHO: Nikotinsucht bei Jugendlichen nimmt zu
Krone Plus Logo
Auswirkung auf Nerven
Kaiserschnitt: Rückenschmerz durch Narbe am Bauch
Für unter 30-Jährige
Kostenlose HPV-Impfung läuft in wenigen Wochen aus

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf